V Rankovciach plánujú ďalšiu etapu svojpomocnej výstavby domov

V súčasnosti je tam rozostavaných 14 domov, ktoré začali stavať budúci obyvatelia v jeseni minulého roka.

Rankovce 2. apríla (TASR) – Nezisková organizácia Projekt DOM.ov začala v obci Rankovce v okrese Košice-okolie s ďalšou etapou svojpomocnej výstavby rodinných domov. V súčasnosti je tam rozostavaných 14 domov, ktoré začali stavať budúci obyvatelia v jeseni minulého roka. Podľa riaditeľa neziskovej organizácie Martina Vavrinčíka dokončené by mali byť tento rok.



"Zároveň v spolupráci s obcou a bankou, ktorá klientom poskytuje pôžičky, pripravujeme už štvrtú fázu výstavby, to znamená odkúpenie pozemkov a začatie sporenia u ďalších klientov. Mali sme stretnutie s 20 klientmi, ktorí už majú založené vkladné knižky a začali so sporením, aby o rok, ak budú pripravené pozemky, infraštruktúra a zmenený územný plán, si mohli začať stavať vlastné domy," uviedol Vavrinčík.



Projekt je podľa jeho slov nastavený tak, aby rodiny výstavbu zo svojho rozpočtu zvládali. "Minimálne sporenie je 50 eur. Veľmi prísne sledujeme to, že každý mesiac klienti na vkladnú knižku musia vložiť túto sumu. Je to kontrola alebo test ich vlastnej motivácie a zároveň budovanie návyku na splácanie samotnej pôžičky," vysvetlil Vavrinčík.



Úspešnosť sporiteľov v Rankovciach, kde projekt funguje dlhodobo, je podľa neho na úrovni asi 50 percent. "Máme teraz vo štvrtej fáze rodinu, ktorá už štvrtýkrát sporí. Tým chcem povedať, že podmienky sú ozaj prísne a nedovolíme klientom začať stavať, kým si nie sme istí, že sú na to pripravení, vedia zvládnuť samotnú výstavbu a že budú schopní potom aj splácať tú pôžičku," povedal Vavrinčík.



Pozemky si záujemcovia o výstavbu domov odkupujú z nasporených peňazí. Obec im pomáha pri ich výkupe. Pôžička vo výške 9000 eur je podľa Vavrinčíka rozvrhnutá na 12 rokov s mesačnou splátkou približne 70 až 80 eur. "Celkový rozpočet domu je na úrovni približne 12.000 eur až 13.000 eur. Ráta sa i so spoluúčasťou klientov, ktorí si musia sporiť i ďalej. Jedna z tých pozitívnych stránok je, že dnes tá pôžička je možná, len keď tí klienti pracujú. V minulosti, pred štyrmi rokmi, v obci pracovali traja, štyria ľudia. Dnes má legálnu prácu vyše 30 klientov,“ zdôraznil Vavrinčík.



Terénny sociálny pracovník z Rankoviec František Turták tvrdí, že ľudia majú o výstavbu vlastných domov veľký záujem. "Spočiatku tomu nedôverovali, ale keď sa to vyskúšalo na prvých štyroch domčekoch, tak všetci naraz chceli stavať," dodal Turták.



Podľa Vavrinčíka sa im projekt podarilo preniesť do obcí Frička a Lenartov v okrese Bardejov a Kojatice v okrese Prešov, kde si šiesti klienti stavajú svoje domy.