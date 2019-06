V rodnom dome D. Hoffmana chcú vystavovať jeho fotografie

Približne 250-ročný remeselnícky dom, ktorý sa nachádza v samotnom srdci Banskej Štiavnice, sa podujal zachrániť Štiavničan Šimon Martin Šafařík so svojím bratom Michalom.

Banská Štiavnica 10. júna (TASR) - Originálne fotografie Deža Hoffmana a ďalšie veci pripomínajúce tohto fotografa a banskoštiavnického rodáka majú byť súčasťou expozície, ktorú chcú v blízkej budúcnosti sprístupniť v jeho rodnom dome v Banskej Štiavnici.



Približne 250-ročný remeselnícky dom, ktorý sa nachádza v samotnom srdci Banskej Štiavnice, sa podujal zachrániť Štiavničan Šimon Martin Šafařík so svojím bratom Michalom. Dom aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou, verejnosti by ho chceli prezentovať už o niekoľko mesiacov.



"Tento dom bol pôvodne remeselnícky a nie banícky. Bol rozdelený na dve časti, v prvej miestnosti bola dielňa a v druhej časti žila jeho rodina," priblížil Šafařík s tým, že v jeho strede bola tzv. čierna kuchyňa. Na začiatku 20. storočia tam žila židovská rodina Hoffmanovcov, známy rodák sa narodil v roku 1912.



Skôr narodení Štiavničania si ešte pamätajú, že istý čas bola v dome aj "krčma U Lackov". Povráva sa, že sa v nej rád zastavil aj bulharský cár Ferdinand Coburg, ktorý časť svojho života prežil v neďalekom Svätom Antone. "Čo je zaujímavé, tak neskôr bolo v prednej časti ubytovanie pre študentov, také priváty," dodal Šafařík s tým, že na túto časť histórie domu si spomínajú mnohí, ktorí sa tam po rokoch pristavujú. Posledné štyri desaťročia pred jeho kúpou dom chátral a bol neobývaný.



Šafaříkovci sa ho preto rozhodli obnoviť. Dom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou. Jeho obnovu podporilo aj ministerstvo kultúry. "Aktuálne sa uskutočňuje aj zbierka, ktorou môžu ľudia podporiť tento projekt a tiež kúpu originálnych fotografií, ktoré chceme svetu prezentovať," povedal Šafařík.



Expozícia by mala byť zameraná na život a tvorbu Deža Hoffmana. "Chceli by sme dať dokopy taký prierez celej jeho kariéry, pretože mnohí ľudia ho poznajú ako fotografa The Beatles. Čo je pravda, ale Beatles je len špičkou ľadovca celej jeho kariéry. Predtým fotil mnohých ďalších a chceme tu mať fotografie z celej jeho kariéry, aby mohli ľudia vidieť, k akým významným ľuďom sa dostal," podotkol Šafařík.



Okrem expozície by tam mal vzniknúť aj apartmán, ktorý bude k dispozícii turistom, či priestor na rôzne menšie podujatia. "Chceli by sme, aby tento dom žil. Aby to nebolo len o tom, že na stenu pripevníme nejaké fotky. Chceme, aby tento dom dokázal ľudí pritiahnuť, aby žil, aby sa tu mohli organizovať nejaké akcie, či už workshopy, výstavy, a hlavne veci, ktoré sa týkajú fotografie," dodal Šafařík.