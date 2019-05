V Rohožníku nie je zatiaľ o eurovoľby veľký záujem

Starosta obce Rohožník si nižšiu účasť v eurovoľbách vysvetľuje tým, že mnohým prekáža byrokracia EÚ a nevidia reálnu šancu, aby bežní ľudia ovplyvňovali svojím hlasom celoeurópsku politiku.

Rohožník 25. mája (TASR) – Napriek tomu, že sa obce Rohožník týka jeden z najväčších investičných projektov v Bratislavskom kraji podporený z eurofondov, voľby do Európskeho parlamentu (EP) v prvej časti volebnej soboty nepritiahli zvýšený záujem voličov.



"V porovnaní s komunálnymi alebo prezidentskými voľbami je to s účasťou slabšie," priznali pre TASR členovia všetkých troch okrskových volebných komisií v obci.



Predseda prvej okrskovej volebnej komisie Ladislav Ševčík napriek tomu verí, že počet voličov počas dňa a najmä v posledných hodinách volieb narastie. "Veríme tomu, že ten hlavný nápor príde v neskoršom popoludní, resp. podvečerných hodinách, pretože mnohí si chcú užiť pekné slnečné počasie na aktivity vonku a na voľby prídu neskôr,“ naznačil.



Starosta obce Rohožník Peter Švaral si nižšiu účasť v eurovoľbách vysvetľuje tým, že mnohým prekáža byrokracia EÚ a nevidia reálnu šancu, aby bežní ľudia ovplyvňovali svojím hlasom celoeurópsku politiku. Rovnako tak podľa neho môže byť dôvodom i to, akých kandidátov ponúklo 31 politických strán a hnutí v eurovoľbách.



"Počúvam názory, že si ľudia nevedia vybrať, resp., že by si aj našli niektoré osobnosti, no limituje ich jeden hlasovací lístok,“ priznal. Poukázal však i na to, že Rohožník má vo voľbách všeobecne nižšiu volebnú účasť. "Ak budem optimista, budem veriť tomu, že teraz prekonáme aspoň ten celoslovenský priemer z predchádzajúcich eurovolieb,“ povedal.



Medzi tými, ktorí prišli voliť na začiatku popoludnia, boli takí, ktorí vnímajú voličské právo zároveň ako povinnosť. Motívom bolo pre nich tiež to, aby neprispeli k podobnému „debaklu“, akým bola účasť Slovákov pred piatimi rokmi. Voliči ale tiež zvýrazňujú finančnú pomoc Únie, z ktorej profituje aj obec.



V Rohožníku prispeli eurofondy v poslednom období k možnosti rozšíriť kapacity materskej školy, výraznú investičnú pomoc EÚ predstavuje najmä rekonštrukcia komunikácie medzi Malackami a Rohožníkom, ktorú opravuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) od septembra 2018 z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v celkovej sume 6.669.749 eur. Zdevastovanú komunikáciu III. triedy začali obnovovať s cieľom vybudovania bezpečnejšej a odolnejšej cesty. Po dokončení, plánovanom v septembri, bude mať namiesto pôvodných šesť šírku deväť a pol metra a bude prekategorizovaná na cestu II. triedy.