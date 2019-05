V rómskej osade v Trebišove sú premnožené túlavé psy

Sloboda zvierat každoročne realizuje niekoľko odchytových a kastračných akcií v problémových lokalitách s premnoženými zvieratami.

Trebišov 29. mája (TASR) – Pre premnoženie psov sa v rómskej osade v Trebišove v stredu konala odchytová akcia takýchto túlavých zvierat. Realizovali ju Sloboda zvierat Bratislava a občianske združenie (OZ) Pomoc psíkom na východnom Slovensku, v osade odborne odchytili spolu 53 psov, sučiek a šteniat.



"Psíkov prevezieme do útulkov v Bratislave a Veľkých Kapušanoch, čakajú ich veterinárne ošetrenie, vakcinácia, čipovanie, kastrácia a následné umiestnenie do nových domovov formou domácich a zahraničných adopcií," informovala Jana Bikkyová z OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, ktoré je regionálnym centrom Slobody zvierat.



V Trebišove išlo podľa nej už o druhú takúto akciu v tomto roku, v marci odchytili 23 psov. Združenie chodí do viacerých rómskych osád podľa zmluvy s mestami a obcami. "Kde nás volajú, tam prídeme. Aj teraz to bolo tak, mestská polícia nás oslovila a požiadala, aby sme urobili väčší odchyt," konštatovala Bikkyová.



V trebišovskej osade podľa nej nevideli všetky túlavé psy, keďže mnohé obyvatelia poskrývali a nechceli ich odovzdať. "Naopak, niektorých psov nám domáci nosili sami. Ťažko povedať, aký je tu celkový počet, môj odhad je minimálne 200," povedala Bikkyová.



Sloboda zvierat každoročne realizuje niekoľko odchytových a kastračných akcií v problémových lokalitách s premnoženými zvieratami. Cieľom je zníženie počtu nezaopatrených túlavých zvierat, eliminovanie ďalšieho neregulovaného rozmnožovania a ochrana bezpečnosti a zdravia zvierat a obyvateľstva. Dôsledkom nekontrolovaného rozmnožovania zvierat je zanedbávanie riadnej starostlivosti, týranie a veľký počet túlavých zvierat. Zároveň sú svorky zvierat potenciálnym nebezpečenstvom pre verejnosť.



Zložitosť celého problému, ktorý trápi najmä osady, opisuje predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. "Ide o desaťročia neriešený problém a často sa na nás obracajú starostovia so žiadosťou o pomoc. Vieme, že sa v obciach vyskytujú stovky psov, ktoré by potrebovali byť umiestnené do lokálnych útulkov. Avšak kapacitne už teraz útulky nestíhajú riešiť túlavé a opustené zvieratá, ani v lokalitách, kde nedochádza k takému masívnemu neregulovanému rozmnožovaniu, ako je to v rómskych komunitách. Ani vybudovanie útulkov však bez následného a súbežného procesu kastrácie zvierat v osadách a odoberaní šteniat nepostačuje," uviedla.



Podľa Bikkyovej mnoho ľudí netuší, že práve na východnom Slovensku je situácia najkritickejšia. "Podobá sa to tu Rumunsku – zvieratá žijú v katastrofálnych podmienkach, kastrácia je neznámy pojem a šteňatá sa kruto zabíjajú, topia či vyhadzujú v lese," dodala.



K opatreniam na zlepšenie stavu podľa Slobody zvierat patria pravidelné kastračné akcie, zabezpečenie veterinárnej služby v problémových lokalitách, vybudovanie záchytného koterca pre zvieratá, riadne plnenie si povinností zo strany majiteľov, obcí i štátu, ako aj systémová spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska a štátu s vyčlenením potrebných finančných prostriedkov.