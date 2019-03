V Rooseveltovej nemocnici sa volilo dve hodiny, využilo to 15 ľudí

Voličský preukaz si vybavil aj Andrej Dubovský od Žiliny, ktorého synček Andrejko leží v blízkej detskej nemocnici. Možnosť voliť priamo v priestoroch Rooseveltovej nemocnice uvítal.

Banská Bystrica 16. marca (TASR) – Možnosť voliť prezidenta SR v sobotňajších voľbách priamo v nemocnici využilo 15 ľudí, ktorí sú hospitalizovaní alebo pracujú vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Hlasovať mohli v čase od 10. do 12. h.



Jedenásti prišli do miestnosti, kde ich čakali dvaja členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou a miestom na úpravu hlasovacích lístkov. Za štyrmi išli členovia komisie po 12. hodine priamo na oddelenia k ich lôžkam. Všetci mali voličské preukazy.



"Boli to pacienti aj zo Žiaru nad Hronom, Veľkého Krtíša i tu z blízkej obce Vlkanová. Lekári boli Banskobystričania. My dvaja sme prišli z okrsku číslo jeden, ktorý je na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Celkovo tam máme zapísaných okolo 1200 voličov. Teraz sa tam vraciame," uviedli členovia komisie Alžbeta Krivušová a Roman Lauko.



Voličský preukaz si vybavil aj Andrej Dubovský od Žiliny, ktorého synček Andrejko leží v blízkej detskej nemocnici. Možnosť voliť priamo v priestoroch Rooseveltovej nemocnice uvítal. Pre istotu si vybavil preukaz aj pre druhé kolo.



"Považujem za dôležité najmä v dnešnej dobe prísť voliť hlavu štátu. Neviem, či očakávam, že sa niečo zmení, hlavne chcem, aby sa niečo nezhoršilo. Zastaviť to, čo by mohlo byť ešte horšie. Ak niečo bude lepšie, tak to bude iba plus," konštatoval otec malého pacienta.



V rámci kampane pred voľbami ho mrzí, že veľké autority sa vyjadrovali k voľbám a konkrétne k niektorým kandidátom dosť negatívne.



"Skoro nikdy nedajú, aj keď ešte mohli, dať nejaký tip ľuďom, že toto je podľa mňa správna voľba. Všetci dokážu iba kritizovať a nikto nezoberie zodpovednosť za to, aby povedal, že ja som za tohto kandidáta. Je to trošku smutné. Sú autority iba dovtedy, že vedia iba kritizovať a nedokážu dať konštruktívny tip ľuďom," dodal Dubovský.