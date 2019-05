V Rožkovanoch spojili eurovoľby s referendom

Už v predchádzajúcom funkčnom období sme hľadali spôsob riešenia spolužitia našich rómskych spoluobčanov, keďže žijú v dvoch komunitách a v nevhodných podmienkach, uviedla starostka obce Kollárová.

Rožkovany 25. mája (TASR) – Obec Rožkovany v okrese Sabinov spojila voľby do Európskeho parlamentu s miestnym referendom. Obyvatelia sa v ňom vyjadrujú, či sú proti výstavbe nižšieho štandardu v lokalite Bogaj.



"Petíciu za vyhlásenie referenda inicioval petičný výbor, ktorý predložil zákonom predpísaný počet platných podpisov, takže na základe toho sme v našej obci vyhlásili miestne referendum," uviedla pre TASR starostka Rožkovian Beáta Kollárová.



Ako pokračovala, pri zámere výstavby bytov postupovali v súlade s územným plánom obce, ako ak s platnými a prijatými uzneseniami obecného zastupiteľstva, ktoré výstavbu podporilo.



"Už v predchádzajúcom celom funkčnom období sme hľadali spôsob riešenia spolužitia našich rómskych spoluobčanov, keďže žijú v dvoch komunitách a v nevhodných podmienkach. Podľa môjho názoru, ak by im obec neposkytla pomocnú ruku, tak sa z toho začarovaného kruhu nedokážu sami dostať. Uvidíme, ako to celé dopadne, lebo stále je to v rukách zastupiteľstva. Mohlo to priniesť viac pozitívnych dosahov ako negatívnych," skonštatovala Kollárová.



Obec Rožkovany má v súčasnosti 1330 obyvateľov.