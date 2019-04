V Ruskove pripomína lipa s pomníkom vznik Československa i obete vojny

Pri sadení malú lipku držal vtedy 13-ročný chlapec Miroslav Kažimír, dnes 64-ročný miestny obyvateľ, ktorý si na to stále dobre spomína.

Košice 11. apríla (TASR) – V centre obce Ruskov (okres Košice-okolie) sa nachádza kamenný pomník padlým v prvej svetovej vojne. Pochádza z roku 1928 a je národnou kultúrnou pamiatkou. Hneď za ním rastie lipa malolistá, ktorú tam slávnostne vysadili v októbri 1968 na 50. výročie vzniku Československa. Nemenný kameň a živý strom spolu vytvárajú zvláštne spojenie a symboliku, oba sú zároveň svedkom rôznych dejinných období.



Pomník s vytesanými rokmi 1918 – 1928 pritom podľa dobových zápisníc obecného zastupiteľstva postavili pri príležitosti 10. výročia vzniku Československa. Kameň naň poskytol český správca miestneho kameňolomu. Počas druhej svetovej vojny, keď Ruskov patril pod Maďarsko, pomník dočasne odstránili, obnovili ho po oslobodení obce sovietskou armádou v roku 1945. V roku 1968 ho premiestnili pred budovu vtedajšieho miestneho národného výboru a k nemu koncom októbra zasadili lipu. Nebola to však veselá slávnosť, keďže Československo v tom čase už dva mesiace bolo obsadené sovietskymi - tentoraz okupačnými, vojskami.



Pri sadení malú lipku držal vtedy 13-ročný chlapec Miroslav Kažimír, dnes 64-ročný miestny obyvateľ, ktorý si na to stále dobre spomína. "Bol krásny slnečný deň, neviem, prečo si vybrali práve mňa, ale pomáhal som pri sadení stromčeka, ktorý bol vysoký asi ako ja. Nešlo o nejaké hromadné podujatie, ten čas nebol naklonený oslavám, veľa ľudí malo obavy a stále sa nevedelo, čo bude ďalej, no a potom prišla normalizácia," priblížil pre TASR. Slávnosť bola podľa neho v kontexte 50. výročia Československa a ukončenia prvej svetovej vojny, ale aj so spomienkou na padlých v oboch svetových vojnách.



K tejto lipe má špeciálny vzťah aj súčasný starosta Ruskova Peter Smrčo. Keď ju sadili, predsedom miestneho národného výboru bol totiž jeho otec. "V tom čase bolo v obci vysadených 300 líp, pričom túto vysadili osobitne a slávnostne," spresnil.



Za 50 rokov lipa vyrástla a príjemne dotvára prostredie pamätného kameňa. Minulý rok pri storočnici Československa a ukončenia prvej svetovej vojny sa tam konalo spomienkové stretnutie. Obec pri tejto príležitosti osadila k pomníku pamätnú tabuľku.



Okolo pamätníka a stromu, ktorý je v dobrom stave, plánuje obec do budúcna urobiť na skrášlenie vhodné terénne úpravy.