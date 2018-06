V Ružinove sa bude diskutovať aj o stavebných uzáverách

Stavebná uzávera je totiž spôsobom, ako ochrániť lokalitu pred ďalšou výstavbou, kým nebude mať samospráva jej presnejšiu reguláciu formou územného plánu zóny.

Bratislava 19. júna (TASR) – V bratislavskom Ružinove sa bude diskutovať o územných plánoch zón (ÚPZ) a stavebných uzáverách. To sú témy verejného zhromaždenia, ktoré sa má konať vo štvrtok (21.6.) o 18.00 h v priestoroch Radošinského naivného divadla na Záhradníckej ulici. Informovať o aktuálnej situácii v týchto oblastiach a odpovedať na otázky obyvateľov by mal aj ružinovský starosta Dušan Pekár i miestni poslanci, ktorí občanov na diskusiu pozývajú. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.



Tá má v súčasnosti schválené dva ÚPZ: Trnávka, Krajná – Bočná a druhým je Trnávka – stred, kde samospráva obstaráva zmeny a doplnky. Okrem toho pripravuje viac ako desať územných plánov zón. Najnovší posun je momentálne v súvislosti s ÚPZ Prievoz-východ, kde mestská časť začala s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie a tiež v prípade ÚPZ Pošeň-sever a ÚPZ Pošeň-juh, kde samospráva začala s prerokovávaním návrhu ich zadaní.



Mestská časť má tiež vyhlásené dve stavebné uzávery, a to pre územie Bajkalská-roh a lokalitu Ostredky. Tretia stavebná uzávera zatiaľ vyhlásená nebola. A práve vyhlasovanie stavebných uzáver sa už v minulosti stretlo so značnou kritikou zo strany poslancov. Tí napríklad už vlani vyjadrili nespokojnosť a znepokojenie s pomalým procesom ich vyhlasovania. Schváleným uznesením vtedy zároveň reagovali na petíciu proti zahusťovaniu sídlisk na území mestskej časti, ktorá zároveň žiadala bezodkladné podania návrhov na začatie konaní o vydanie rozhodnutí o stavebných uzáverách.



Stavebná uzávera je totiž spôsobom, ako ochrániť lokalitu pred ďalšou výstavbou, kým nebude mať samospráva jej presnejšiu reguláciu formou územného plánu zóny. Platí totiž, že stavebnou uzáverou sa pozastaví výstavba v danej lokalite po dobu schválenia územného plánu zóny, avšak maximálne na päť rokov.