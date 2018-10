V Šali je fungovanie pohotovosti ohrozené

Situácia v šalianskej poliklinike sa stále viac vyhrocuje. Lekári sú vyčerpaní a sú ochotní pristúpiť aj k radikálnemu riešeniu.

Šaľa 23. októbra (TASR) – Nad ambulantnou pohotovostnou službou v šalianskej poliklinike visia otázniky. Tunajší lekári sa nevedia dohodnúť na tom, kto má na pohotovosti vykonávať služby. Momentálne ich zabezpečuje 12 dobrovoľníkov. Tí sa však sťažujú na neúmernú pracovnú vyťaženosť a žiadajú, aby boli do rozpisu služieb zaraďovaní aj ďalší všeobecní lekári.



Situáciou sa na svojom októbrovom rokovaní zaoberali aj poslanci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). "Prečo má zo 17 lekárov slúžiť na pohotovosti iba 12? Tí, ktorí nechcú slúžiť, hovoria, že majú nad 70 rokov a sú psychicky aj fyzicky vyčerpaní. Päť dní do týždňa môžu vo svojich ambulanciách pracovať, ale niekoľko hodín na pohotovosti už nie? Skrátka sa im nechce a fungovanie pohotovosti zostáva iba na pleciach dobrovoľníkov," skonštatoval poslanec Ján Greššo.



Podľa krajského poslanca a zároveň primátora Šale Jozefa Belického je nemysliteľné, aby časť lekárov argumentovala svojím vekom a zdravotným stavom pri neochote odpracovať si služby na pohotovosti. "Potom by nemali pracovať ani vo svojich ambulanciách a ich zdravotné obvody by mohli prebrať mladší lekári, ktorí sa k nim inak nemajú ako dostať," skonštatoval.



Časť poslancov kritizovala aj hlavného lekára NSK Ľubomíra Ševčíka, ktorí podľa nich nepostupuje v súlade so zákonom, keď do rozpisov služieb na pohotovosti zaraďuje iba dobrovoľníkov. "Keďže sa nenašiel dostatok dobrovoľne slúžiacich lekárov, hlavný lekár musí zo zákona zaradiť na služby aj "nedobrovoľníkov". Zákon v takomto prípade ich súhlas už vo verejnom záujme nevyžaduje," skonštatoval Greššo, podľa ktorého má rovnaký právny názor aj Ministerstvo zdravotníctva SR.



Podľa Gabriely Juríkovej, ktorá zastupuje všeobecných lekárov dobrovoľne slúžiacich na pohotovosti, sa situácia v šalianskej poliklinike stále viac vyhrocuje. Lekári sú podľa jej slov vyčerpaní a sú ochotní pristúpiť aj k radikálnemu riešeniu. "Svojvôľa hlavného lekára NSK a nečinnosť samosprávneho kraja spôsobili, že lekári sú rozhodnutí ukončiť poskytovanie zdravotnej služby. Chceme konať vo verejnom záujme, ale stále sa nič nedeje. Hrozba, že pohotovosť v Šali nebude zabezpečená, je stále reálna," skonštatovala.



Hrozbu, že pohotovosť v Šali môže skončiť, ak v jej ambulancii nebude mať kto ordinovať, potvrdil aj hlavný lekár NSK Ľubomír Ševčík. Podľa jeho slov však nemá žiadnu zákonnú možnosť, ako prinútiť slúžiť lekárov, ktorí to odmietnu. "Rozpis služieb sa musí robiť zákonnou cestou. Ak by si niekto vynucoval, aby lekár, ktorý má vekové ohraničenie, alebo má zdravotné problémy a nepodpísal dobrovoľnú zmluvu, poskytoval túto starostlivosť, tak by to nebolo v súlade so zákonom. Ja nikoho nemôžem nútiť a to aj na základe existujúceho rozhodnutia, ktoré v takejto veci už vydal Ústavný súd. Ak by som tak konal, vystavil by som sa trestnému stíhaniu," povedal Ševčík.



Zároveň pripomenul, že časť starších lekárov už oznámila, že ak by boli nútení do nedobrovoľných služieb na pohotovosti, budú uvažovať o zatvorení svojich ambulancií a odchode do dôchodku. "Sú znechutení touto situáciou. Majú odslúžené štyri desaťročia, majú cez 70 rokov a sú unavení. Z hľadiska NSK je potrebné povedať, že je našou prioritou zabezpečiť nielen pohotovosť, ale aj primárnu zdravotnú starostlivosť. Ak by títo starší lekári odišli, spôsobilo by to problém. V našom kraji dnes chýba 250 praktických lekárov. To sú lekári, ktorí pracujú, ale sú v dôchodkovom veku. Ak by prestali pracovať, tak by bolo v regióne vážne ohrozené poskytovanie lekárskej starostlivosti," dodal Ševčík.



Podľa jeho slov sa musia samotní lekári spolu s vedením šalianskej polikliniky rozhodnúť, či chcú na pohotovosti slúžiť, alebo nie. "V Zlatých Moravciach sa lekári zhodli, že ich je na prevádzku detskej pohotovosti málo, tak tam nie je. A môže sa to stať aj v Šali," pripomenul Ševčík.