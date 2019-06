V Šali pribudnú ďalšie body bezplatnej wifi siete

Radnica sa rozhodla pomocou hlasovania na sociálnej sieti zistiť, kde by sa podľa obyvateľov mesta mali nachádzať.

Šaľa 5. júna (TASR) – Mesto Šaľa rozširuje bezplatnú wifi sieť. K jej doterajším prístupovým bodom by mali už čoskoro pribudnúť nové. Radnica sa rozhodla pomocou hlasovania na sociálnej sieti zistiť, kde by sa podľa obyvateľov mesta mali nachádzať.



Šaľa na zriadenie bezplatnej wifi siete získala financie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jej štyri interné prístupové body budú umiestnené v Mestskej knižnici J. Johanidesa, v Kultúrnom dome Veča, v Dome kultúry Šaľa a na mestskom úrade. Ďalších šesť externých prístupov sa nachádza na rôznych miestach v centre mesta.



Podľa slov Dajany Hanesovej z mestského úradu sa Šali podarilo získať ďalšie financie z programu WiFi4EU. „Jednodňovú výzvu spustil Brusel a nám sa v nej podarilo uspieť. V najbližšom čase bude mestu pridelený poukaz v sume 15.000 eur na vybudovanie ďalších externých a interných prístupových bodov wifi. Záleží nám na názore našich obyvateľov, a preto radi privítame ich návrhy, na ktorých ďalších mestských pozemkoch a mestských budovách by sa táto bezplatná sieť mohla nachádzať. Svoje návrhy môžu uviesť v ankete na sociálnej sieti, kde stačí pridať popis lokality a hlasovať. Anketa potrvá do 23. júna,“ dodala Hanesová.