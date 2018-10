V Šalianskom lesoparku pribudnú lavičky i športové prvky

Na jar pribudnú ďalšie herné a fit prvky. Mesto plánuje aj oživenie elektriky v tejto oblasti, takže lesopark bude osvetlený.

Šaľa 10. októbra (TASR) – Šalianska radnica pokračuje v revitalizácii lesoparku, ktorý sa má postupne stať novu mestskou relaxačnou zónou. V priebehu jesenných mesiacov by malo byť ukončené jeho čistenie a mali by byť osadené viaceré oddychové i športové prvky.



V tomto týždni pribudnú v lesoparku nové lavičky a odpadkové nádoby. „Počasie prácam naďalej praje, pracovníkov nemilo prekvapilo a trochu aj zdržalo v ich práci množstvo stavebného odpadu. Vyvezie sa v najbližších dňoch. V lesoparku by malo ešte v októbri prebehnúť mulčovanie. Následne sa očistia existujúce chodníky,“ uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.



Ako doplnila, už počas jesene si tam budú môcť ľudia zahrať stolný tenis na pingpongovom stole a zacvičiť si na základných fit prvkoch. „Na jar pribudnú ďalšie herné a fit prvky. Mesto plánuje aj oživenie elektriky v tejto oblasti, takže lesopark bude osvetlený. Počas ďalšej sezóny tu budú umiestnené aj mobilné toalety a ďalšie vybavenie,“ dodala Kollerová.