V Šamoríne je priestor na vznik nových pracovných pozícií v oblasti IT

Šamorín 23. mája (TASR) – Na základe pracovného stretnutia v zmysle prebratia možnosti zaradenia talianskej IT spoločnosti Vetrya do priemyselného parku v Šamoríne, ktoré sa konalo začiatkom mája, a prehliadky tohto parku sa vytvorili možnosti pracovných miest, ktoré by mohli byť zaujímavé predovšetkým pre programátorov a odborníkov na rozvoj softvérov. Ďalšie pracovné stretnutie sa má v tomto smere konať v septembri.



Ako o tom informovala samospráva mesta, 9. mája navštívili primátor Šamorína Csaba Orosz a viceprimátor Gábor Veres na pozvanie vedenia IT spoločnosti v sprievode ekonomického diplomata Rudolfa Durdíka sídlo firmy Vetrya v talianskom meste Orvieto. Účelom pracovnej cesty bolo najmä oboznámenie sa s prevádzkou potenciálneho investora, ktorý prejavil vážny záujem o etablovanie sa a zriadenie pobočky v talianskom priemyselnom parku v Šamoríne.



Ako uviedol Orosz, v sídle spoločnosti ich prijala i zakladateľka a konateľka spoločnosti Katia Sagrafena, ktorá si myslí, že nová pobočka by mohla byť zriadená práve v Šamoríne.



Spoločnosť Vetrya je taliansky svetový líder na trhu výskumu a inovácií informačných technológií a prenosu dát poslednej generácie v telekomunikačnej, mediálnej, mobilnej, reklamnej a zábavnej oblasti.