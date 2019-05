V Šamoríne pribudla nová ambulancia, v Galante vybudujú nové oddelenie

Nová interná ambulancia úzko spolupracuje s kardiologickou a diabetologickou ambulanciou. Má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi na území republiky.

Šamorín/Galanta 30. mája (TASR) – V Šamoríne je na druhom poschodí polikliniky od mája otvorená nová interná ambulancia. V galantskej nemocnici zas presunuli urgentný príjem, pričom ho chcú modernizovať a prepojiť s rádiodiagnostickým pracoviskom a oddelením anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, ktoré vybudujú počas tohto roka.



Ako uvádza mesto Šamorín na svojej webstránke, nová interná ambulancia úzko spolupracuje s kardiologickou a diabetologickou ambulanciou. Má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi na území republiky, pacientov prijíma v utorok a vo štvrtok v čase od 7.30 h do 15.30 h.



Ako informovala Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia, v rámci modernizácie urgentného príjmu v galantskej nemocnici sa vykonáva verejné obstarávanie a s prebudovaním jednotiek intenzívnej starostlivosti by sa malo začať už počas leta. Nové oddelenie vznikne spojením jednotiek intenzívnej starostlivosti, interného oddelenia, chirurgie a neurológie a pôvodného anesteziologicko-resuscitačného oddelenia.