V Šamoríne začali s obnovou cesty I/63, bude trvať do decembra

Šamorín 25. októbra (TASR) – Slovenská správa ciest Bratislava realizuje od štvrtka do 14. decembra v čase od 9.00 h do približne 17.00 h obnovu vozovky hlavnej cesty č. I/63 prechádzajúcej cez Šamorín, a to aj počas víkendov.



Počas frézovania starej asfaltovej pokrývky bude jeden z jazdných pruhov uzavretý. Obmedzenie bude vyznačené dočasným dopravným značením, v čase realizácie prác bude premávka riadená regulovčíkmi. Po ich skončení bude po 17.00 riadená svetelnou signalizáciou.



Ako informuje mesto na svojej webstránke, obnovený bude úsek od križovatky pred supermarketom po autobusovú zastávku v Mliečne, v celkovej dĺžke približne 2,5 kilometra, až na výnimku kratších úsekov, ktoré boli zrekonštruované v uplynulých rokoch (napríklad križovatka Pomlejskej a Bratislavskej cesty). V rámci týchto prác nebude obnovený kruhový objazd v križovatke ciest Bratislavská, Senecká a Veterná, pretože si to vyžaduje väčšiu rekonštrukciu.



Zhotoviteľ rozdelil práce na tri etapy, s obnovou sa začne najskôr od kruhového objazdu v križovatke ciest Bratislavská, Senecká a Veterná po autobusovú zastávku v Mliečne, následne od križovatky Pomlejskej a Bratislavskej po kruhový objazd v križovatke ciest Bratislavská, Senecká a Veterná a nakoniec od križovatky pri supermarkete po križovatku Pomlejskej a Bratislavskej cesty.



Na žiadosť samosprávy mesta Šamorín sa zhotoviteľ zaviazal zabezpečiť plynulosť fungovania autobusovej zastávky Ister.