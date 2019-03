V sedemnásobnej NAJ dedine na Záhorí volili horolezec či paraglajdista

Plavecký Mikuláš má v súčasnosti 735 obyvateľov, 595 z nich má voličské oprávnenie.

Plavecký Mikuláš 30. marca (TASR) - V Plaveckom Mikuláši, obci, ktorú už sedemkrát vyhlásili za NAJ dedinu na Záhorí, má sobotňajšie druhé kolo volieb prezidenta SR pokojný priebeh. Prví voliči si sadli za plentu hneď po otvorení volebnej miestnosti, celkovo však v porovnaní s prvým kolom tu evidujú menší záujem o voľby.



"Je to možno spôsobené aj tým, že dnes je krásny deň a ľudia robia v záhradkách, takže možno počet voličov narastie k večeru,“ naznačila členka okrskovej volebnej komisie Ľudmila Halásová.



Podľa jej ďalších slov podobne ako pri prvom kole (16. 3.) aj teraz cestu do volebnej miestnosti v Plaveckom Mikuláši merali aj tí, ktorí v obci nemajú trvalé bydlisko. „Máme tu veľa chatárov, ktorí prišli voliť na voličský preukaz, takisto prišli turisti, ktorí si vyšli do okolitej krásnej prírody na prechádzku,“ informovala.



Zavítali dokonca voliči z radov fanúšikov adrenalínových športov. "Jedným z prvých voličov bol paraglajdista a tiež horolezec, ktorý si prišiel vyskúšať tunajšie skaly. V tomto prípade to bol Slovák, ktorý má trvalé bydlisko v Prahe, volil na cestovný pas," ozrejmila Halásová.



Plavecký Mikuláš má v súčasnosti 735 obyvateľov, 595 z nich má voličské oprávnenie.



Volebné miestnosti v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7. do 22. h. Volebné právo má viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí. Svojimi hlasmi zvolia v poradí piateho prezidenta novodobej SR.