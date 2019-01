V Senici dobudujú cyklotrasy za takmer 1,5 milióna eur

V Senici je v súčasnosti vybudovaná jediná cyklotrasa, ktorá vedie od kúpaliska do rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, a jej dĺžke je približne sedem kilometrov.

Senica 18. januára (TASR) – Mesto Senica plánuje v tomto roku v rámci generelu dopravy vybudovať cyklotrasy, ktoré súvisle prepoja železničnú stanicu s Kunovskou priehradou. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.



Mesto bolo úspešné a získalo nenávratné finančné prostriedky (NFP) vo výške 1.406.571,11 eura z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové výdavky projektu sú v sume 1.480.601,17 eura, rozdiel vo výške 74.030,06 eura zafinancuje mesto. Z týchto prostriedkov sa bude realizovať cykloprojekt v meste Senica I. etapa. Doriešia sa tým cyklodopravné trasy po meste v jednotlivých úsekoch, čím vznikne súvislá cyklotrasa.



V Senici je v súčasnosti vybudovaná jediná cyklotrasa, ktorá vedie od kúpaliska do rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, a jej dĺžke je približne sedem kilometrov. Trasa slúži predovšetkým na voľnočasové aktivity. "V meste je veľa obyvateľov, ktorí bicykel využívajú nielen ako voľnočasovú aktivitu, ale aj ako dopravný prostriedok či už na cestu do zamestnania, alebo na vybavenie si niektorých svojich záležitostí. Projekty, ktoré chce mesto realizovať, majú slúžiť na to, aby sa pohyb cyklistov po meste zjednodušil," uviedla hovorkyňa mesta.



Ako ďalej uviedla, Senica je známa svojou zložitou a komplikovanou dopravnou situáciou, pretože stále chýba obchvat. Vybudovaním týchto cyklotrás sa do istej miery odbremení aj dopravná záťaž.



V minulom roku mesto vybudovalo ako prepojenie cyklotrasy zo svojho rozpočtu vodorovné a zvislé dopravné značenie cyklokoridoru približne v 200-metrovom úseku v časti Kunov. "Značenie upozorňuje vodičov na zvýšený pohyb cyklistov. Ide o úsek, ktorý prepája existujúcu cyklotrasu Senica – Kunov a Kunov-Kunovská priehrada," doplnila Barošková.



Projekt sa začne realizovať v tomto roku po tom, ako prebehne proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. V súčasnosti sa čaká na vypracovanie a podpis zmluvy na NFP s riadiacim orgánom.