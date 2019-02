V Senici je problém s nelegálnym parkovaním

Mesto si problém s parkovaním uvedomuje a plánuje ho riešiť systémovo.

Senica 18. februára (TASR) – Mesto Senica trápi nedostatok parkovacích miest. Vedenie si tento problém uvedomuje a aj preto si plánuje objednať štúdiu o parkovaní. TASR o tom informoval primátor Senice Martin Džačovský.



V minulosti domácim rezidentom mesto vydávalo parkovacie preukazy, čo bolo v rozpore so Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o parkovaní. "Tento parkovací preukaz je možné vydať iba služobným vozidlám mestského úradu, vozidlám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, spoločnosti, ktorá robí údržbu v meste a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, nikomu inému. To znamená, že v minulosti sa tu vydali stovky preukazov, ktoré boli v rozpore s VZN," uviedol primátor.



"V minulosti sme chceli byť ústretoví k občanom, ktorí bývajú v centre. Aj preto sme udeľovali parkovacie poukazy napriek tomu, že to nebolo úplne v poriadku s VZN. Problémom bolo, že pozemky v centre nepatrili mestu. Teraz ich už mesto získalo do vlastníctva, čím sa mu uvoľňujú ruky. Dá sa vymyslieť možnosť, nenazval by som preukaz parkovacím, ale určite sú na meste ľudia, ktorí by túto situáciu vedeli riešiť. Netvrdím, že to bude hneď, ale verím, že sa na nejakú víziu nebude čakať dva roky,“ uviedol pre TASR poslanec mestského zastupiteľstva Peter Hutta.



Mesto si problém s parkovaním uvedomuje a plánuje ho riešiť systémovo. "Do budúcnosti budeme musieť vyriešiť parkovanie v tejto zóne novými parkovacími plochami. Máme záujem zachovávať zeleň a preto je otázka, ako nájsť čo najlepšie riešenie, aby nám zostalo maximum zelene a pritom pribudli aj parkovacie miesta," doplnil Džačovský.



V predvolebnej kampani spomínal primátor ako jednu z možností parkovacie domy. "Možnosti parkovacích domov sa riešia. V rozpočte, ktorý budeme schvaľovať, sa počíta s vypracovaním štúdie o parkovaní. Tá by nám mala dať informácie, aký systém máme zvoliť a kde sú potrebné parkovacie miesta. Aj na parkovacie domy je potrebný priestor a treba dbať na to, aby minimálne znižoval štandard, ktorý ľudia v súčasnosti majú," spresnil pre TASR primátor Senice.