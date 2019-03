V Senici navýšili kapitálové výdavky na takmer dvojnásobok

Podľa mestskej poslankyne skoro 90 percent investícií je už rozbehnutých bývalým vedením a nezostávalo nič iné, ako to dokončiť.

Senica 23. marca (TASR) – Mestskí poslanci schválili vo štvrtok (21. 3.) rozpočet mesta pre rok 2019. Vyplýva z neho, že sa do kapitálových výdavkov dostali investície vo výške takmer tri milióny eur. Ide skoro o dvojnásobné navýšenie oproti predchádzajúcemu roku.



"Je to z dôvodu eurofondových projektov. Konkrétne ide o revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku v Sotinej, ktorá sa už začala. Je to projekt, ktorý sme rozbehli už v minulom roku, ale realizácia prebieha až teraz. Okrem toho čakáme, ako sa skončí verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie objektu národnej kultúrnej pamiatky Sokolovne. Tieto dva projekty sú vo výške takmer 1,5 milióna eur," uviedol pre TASR vedúci finančného oddelenia Róbert Mozolič.



"Skoro 90 percent investícií je už rozbehnutých bývalým vedením a nezostávalo nič iné, ako to dokončiť. Do rozpočtu sa tak nedostali niektoré nové investície," doplnila poslankyňa mestského zastupiteľstva Ľubica Vyletelová. Ako ďalej dodala, projekty, ktorých realizácia v rozpočte chýba, sú predovšetkým rekonštrukcia zimného štadióna, domu smútku a druhá etapa obnovy verejného osvetlenia.



"Ak berieme do úvahy iba investície do rekonštrukcie zimného štadióna a domu smútku, ide zhruba o sumu 700.000 eur. Na to potrebujeme získať finančné prostriedky buď z predaja prebytočného majetku mesta, alebo by sme to realizovali v priebehu roka investičným úverom," doplnil vedúci finančného oddelenia.