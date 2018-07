História festivalu sa začala v roku 2013, keď sa uskutočnil prvý ročník.

Senica 7. júla (TASR) – V Senici sa uskutočnil tradičný pivný festival Štramák fest, na ktorom sa prezentovali domáce minipivovary. TASR informoval organizátor podujatia Dávid Riška.



História festivalu sa začala v roku 2013, keď sa uskutočnil prvý ročník. "Takmer všade boli v móde októberfesty, my sme sa rozhodli pre Štramák fest, podľa názvu nášho pivovaru. Pri prvom ročníku sa na ňom zúčastnilo osem malých slovenských pivovarov," ozrejmil začiatky hlavný organizátor.



Už predchádzajúce ročníky sa niesli v duchu podpory slovenského pivovarníctva. "V tejto myšlienke sme pokračovali aj tento ročník, a tak sa na tohtoročnom festivale zúčastnili opäť len pivovary zo Slovenska. Tento rok ich bolo v Senici až 14, je prísľub, že by ich v ďalšom roku mohlo byť o dva viac,“ doplnil hlavný organizátor.



V jeho začiatkoch prebiehalo podujatie na Kunovskej priehrade, ale v posledných dvoch ročníkoch sa festival presťahoval do mesta. „Po vypustení priehrady stratilo opodstatnenie robiť ho pri prázdnej priehrade, preto sme ho presunuli do centra Senice. Ukazuje sa to ako dobrý krok a aj v ďalších rokoch plánujeme pokračovať už v centre mesta, kde sme bližšie k ľuďom,“ doplnil Riška.



Okrem dobrého slovenského piva mohli návštevníci ochutnať aj domáce výrobky z okolitých fariem. "Nie je to len o samotnom pivnom festivale. Išlo o to, že podujatie usporiadal miestny človek a návštevník by sa mal cítiť ako doma. Chceli sme ukázať, ako sa ľudia majú k zvieratám správne chovať. Nechceli sme, aby to bolo iba o jedle a pive,“ poznamenal k účasti živých zvierat na festivale Dušan Podmajerský, ktorý prezentoval zvieratá zo svojho chovu.