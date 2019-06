V Senici zasadal krízový štáb, zisťuje príčiny tragickej udalosti

Na krízovom štábe sa rozhodlo, že budú odobraté vzorky z vytypovaných studní pracovníkmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva na rozbor.

Senica 19. júna (TASR) - Na Mestskom úrade (MsÚ) Senica zasadal krízový štáb mesta, aby sa skoordinoval postup zainteresovaných zložiek pri zisťovaní príčin tragickej udalosti zo soboty 15. júna na IBV Mlyny v Senici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.



Prítomní na ňom boli zástupcovia regionálnej štátnej a verejnej správy a zástupca obyvateľov danej lokality. Mesto Senica má záujem prispieť k zisteniu príčin vysokých koncentrácií uvedených plynov.



Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Nitre vykonalo 18. júna v studni rodinného domu, kde došlo k úmrtiu dvoch osôb i v ďalších dvoch kontrolné merania, ktoré preukázali vysoké koncentrácie oxidu uhličitého a plynného amoniaku a veľmi nízky obsah kyslíka. Chemická analýza preukázala aj prítomnosť ďalších látok.



"Po týchto zisteniach bolo okamžite v ten deň zverejnené na mestskej webovej, sociálnych sieťach i v ďalších médiách odporúčanie obyvateľom danej lokality, aby nevstupovali do priestoru studní a nepoužívali vodu z nich ani na polievanie," uviedla Barošková.



Ako ďalej dodala, po týchto predbežných výsledkoch meraní, kde v prípade oxidu uhličitého a amoniaku boli namerané maximálne hodnoty na rozsahu prístroja, sa dnes pristúpilo k ďalším opatreniam. "V utorok príslušníci Mestskej polície Senica na IBV Mlyny navštevujú všetky domácnosti a rozdávajú upozornenia v písomnej podobe a tiež zisťujú, na ktorých pozemkoch sú vybudované studne," doplnila hovorkyňa mesta.



Studne ako vodné stavby podliehajú takisto vydaniu stavebného povolenia. Doteraz boli vydané štyri stavebné povolenia, z ktorých jedna studňa je už skolaudovaná. Odporúčanie nepoužívať vodu z týchto studní ani na úžitkové účely ako polievanie, do bazénov a podobne platí až do odvolania.



"Na krízovom štábe sa rozhodlo, že budú odobraté vzorky z vytypovaných studní pracovníkmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva na rozbor. Ďalší postup krízový štáb stanoví až po nových zisteniach," dodala hovorkyňa.