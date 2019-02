V šiestich turčianskych obciach odstavia dodávku elektrickej energie

SSD preruší dodávku energie na žiadosť Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) pre rekonštrukciu vedenia zvlášť vysokého napätia z 200-kilovoltovej úrovne na 400-kilovoltovú.

Žilina 21. februára (TASR) – Päťsto odberných miest v obciach Sklabiňa, Záborie, Sklabinský Podzámok, Dolný Kalník, Horný Kalník a Turčianske Jaseno v okrese Martin bude v stredu (27. 2.) a vo štvrtok (28. 2.) bez elektrického prúdu od 7. h do 18.30 h. TASR o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD), a. s., Žilina Miroslav Gejdoš.



SSD preruší dodávku energie na žiadosť Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) pre rekonštrukciu vedenia zvlášť vysokého napätia z 200-kilovoltovej úrovne na 400-kilovoltovú. "Odstávka elektriny je nevyhnutná, pretože rekonštruované prenosové vedenie prechádza na viacerých úsekoch ponad distribučné vedenia vysokého napätia (22 kV). Ide najmä o prevenciu, aby nedošlo k problémom v prípade pádu vodiča na elektrické vedenie pod ním. Mohlo by to vážne ohroziť bezpečnosť, ale aj prevádzku distribučnej sústavy," uviedol Gejdoš.



"Úplný zoznam adries s presným časom odstávok je vždy na internetovej stránke distribučnej spoločnosti www.ssd.sk v časti Plánované odstávky. Stránka ponúka okrem toho aj službu Webkontakty. Ak sa odberateľ do nej zaregistruje, SSD ho bude vždy bezplatne informovať o všetkých plánovaných odstávkach na jeho odbernom mieste cez email alebo sms správu s niekoľkotýždňovým predstihom," dodal hovorca distribučnej spoločnosti.