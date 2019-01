V Skalici sa pripravujú na novú turistickú sezónu, hľadajú sprievodcov

Aj tento rok mesto hľadá sprievodcov, ktorí budú návštevníkov po pamiatkach sprevádzať. V minulej sezóne malo mesto 24 sprievodcov, na každú pamiatku boli dvaja.

Skalica 16. januára (TASR) – Mesto Skalica hľadá pred nadchádzajúcou turistickou sezónou sprievodcov po mestských pamiatkach. TASR o tom informoval hovorca mesta Miroslav Minďáš.



Turistická sezóna sa v Skalici začne tradičným festivalom Trdlofest, ktorý je na programe 18. mája a potrvá do konca septembra, keď ju oficiálne uzavrú Skalické dni. "Turisti môžu v meste navštíviť až 12 pamiatok. Tie si v uplynulej sezóne pozrelo 45.440 turistov, čo je pokles približne o 2400 návštevníkov. Najviac pútal jezuitský kostol, ktorý si prezrelo 8964 turistov," uviedol pre TASR Minďáš.



Aj tento rok mesto hľadá sprievodcov, ktorí budú návštevníkov po pamiatkach sprevádzať. V minulej sezóne malo mesto 24 sprievodcov, na každú pamiatku boli dvaja. "Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Turistickej informačnej kancelárii do konca januára. O prácu sa môžu uchádzať aj študenti, ktorí dovŕšili 16 rokov. Musia absolvovať seminár sprievodcu a následne ústne skúšky. Výklad sa poskytuje v slovenskom a jednom cudzom jazyku, na výber je angličtina alebo nemčina. Na základe odovzdanej prihlášky sa uskutoční seminár, ktorý sa skončí ústnou skúškou v oboch jazykoch," doplnil mestský hovorca.



Ako ďalej dodal, mesto plánuje niekoľko zmien v rámci letnej turistickej sezóny ohľadom navštevovania pamiatok. Zatiaľ je to ešte v štádiu prípravy. "Okrem toho rozširujeme informovanosť občanov ohľadom akcií v meste. Práve v týchto dňoch sme začali s redizajnom webovej stránky mesta, ktorej súčasťou bude aj nový kalendár podujatí v meste," informoval Minďáš.