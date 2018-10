V Skalici sa uskutoční podujatie k 100. výročiu vzniku ČSR

Podujatie, ktoré organizujú Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum a Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici, je naplánované na štvrtok 25.10.

Skalica 5. októbra (TASR) – V Skalici zorganizujú spomienkové podujatie k 100. výročiu vzniku Československej republiky a príchodu dočasnej vlády do Skalice. TASR informovala riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová.



Podujatie, ktoré organizujú Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum a Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici, je naplánované na štvrtok (25.10.). "Oficiálny program sa začína o 14.00 h položením venca k pamätnej tabuli Vrátené národu vo vstupných priestoroch gymnázia a kultúrnym programom študentov. V gymnáziu ako v prvom na Slovensku zaviedli po vzniku Československej republiky štúdium v slovenskom jazyku," uviedla Drahošová.



V priestoroch domu kultúry sa bude konať hlavný program spomienkového podujatia od 16.00 h, kde odznie odborný príspevok s obrazovou dokumentáciou na tému 6. november 1918 v Skalici. "Bude premietnutý film venovaný významnej osobnosti roku 1918 a predovšetkým udalostí predchádzajúcich príchodu dočasnej vlády do Skalice – lekárovi a politikovi Pavlovi Blahovi. Súčasťou programu bude prezentácia publikácie Skalica 1918 - spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko. Zároveň predstavíme kópiu historickej zástavy TJ Sokol Skalica, vyhotovenej k 100. výročiu vzniku najstaršej slovenskej jednoty," doplnila riaditeľka múzea.



Pri príležitosti 100. výročia príchodu dočasnej vlády do Skalice vydala Slovenská pošta poštový lístok s prítlačou, ktorý si počas podujatia môžu návštevníci zakúpiť v priestoroch domu kultúry. Podujatie bude doplnené panelovou výstavou múzea k 100. výročiu vzniku ČSR.



Sprievodným podujatím pre študentov a záujemcov bude o 10.00 h spomienkové pásmo Vrátené národu k 100. výročiu začatia vyučovania v slovenskom jazyku na gymnáziu, naštudované študentmi a pedagógmi, v aule gymnázia.