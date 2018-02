V Skalici sprístupnia výstavu Bolo u nás more

Slovensko je bohaté na skameneliny z treťohôr, časť jeho územia bola vtedy pod hladinou mora.

Skalica 16. februára (TASR) – V Záhorskom múzeu v Skalici bude sprístupnená výstava Bolo u nás more. Výstava prevzatá zo Západoslovenského múzea v Trnave prezentuje exponáty, ktoré pochádzajú z obdobia mladších treťohôr.



Slovensko je bohaté na skameneliny z tohto obdobia, časť jeho územia bola vtedy pod hladinou mora. „Na výstave sú prezentované zvyšky morských organizmov z lokalít Dubová, Devínska Nová Ves, Devín, Rohožník, Trenč, Mučín, Horovce a Trstín," uviedol kurátor výstavy Miroslav Hornáček. Kurátor vybral vzorky skamenelín zo spomínaných lokalít a porovnal so súčasnými schránkami živočíchov.



Výstava je doplnená farebnými i čiernobielymi fotografiami. „Prvá skupina predstavuje zväčša spomínané lokality v období ich ťažby približne od 1988 do 2004. Druhú tvoria fotografie zobrazujúce niekoľkonásobne zväčšené, no v skutočnosti miniatúrne ulitníky, lastúrniky, machovky, koraly a pod," doplnil Hornáček.



Výstava je sprístupnená bez vernisáže v termíne od 2. do 29. marca.