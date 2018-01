V Skalici usporiadali podujatie Deti na hokej, prišlo 80 detí

Ide o dlhodobý projekt na podporu športu detí v meste, zvlášť so zameraním na hokej.

Skalica 22. januára (TASR) – V Skalici sa zišlo na ľadovej ploche viac ako 80 detí na spoločnej akcii mesta Skalica, Mestského hokejového klubu mládeže (MHKM) a Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).



Ide o dlhodobý projekt na podporu športu detí v meste, zvlášť so zameraním na hokej. „V Skalici sme už tretíkrát. Máme pocit, že v posledných rokoch záujem o hokej medzi deťmi aj rodičmi stúpa. Prispela k tomu aj akcia Deti na hokej,“ povedala riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia SZĽH Diana Kosová.



„V tejto akcii pokračujeme už tretí rok, máme s ňou dobré skúsenosti. Prijali by sme ju aj viackrát ako raz za rok, ale ľadovú plochu nenafúkneme,“ povedal strieborný medailista z majstrovstiev sveta v hokeji v Petrohrade a v súčasnosti manažér mládeže v MHKM Miroslav Lipovský.



Ďalej uviedol, že je to aktivita pre deti, ktorá umožní deťom aj niečo iné, ako sedieť za počítačom. Je to ďalšia z alternatív, ktorá dáva možnosť deťom športovať. „Som rád za pomoc mesta, ktoré nám dáva k dispozícii ľadovú plochu,“ uviedol Lipovský.