V Skalici volia aj Slováci žijúci v Čechách

Skalica 16. marca (TASR) – Na Záhorí sa rozhodli voliť aj Slováci žijúci v susedných českých obciach a mestách. Niektorí prišli aj zo vzdialenejších častí Moravy. Podľa ich slov sa tak rozhodli preto, lebo im nie je ľahostajné, akým smerom sa bude Slovensko uberať.



Do Skalice sa rozhodli prísť voliť občania slovenskej národnosti, ktorí žijú v neďalekých obciach na Morave, predovšetkým v Sudoměřiciach, Strážnici či v Radějove. "Vždy, keď sa dá, zúčastňujem sa volieb na Slovensku, nie je to len teraz, počas týchto prezidentských. Považujem to za povinnosť a na druhej strane aj za česť, že si môžem vyjadriť svoj názor," uviedla 43-ročná Alena, ktorá prišla voliť z neďalekej moravskej obce Sudoměřice.



"S výberom kandidáta som nemala problém, rozhodla som sa o ňom už skôr. Prišli sme na voľby spolu s manželom a zobrali sme so sebou aj nášho syna. Voľby sme využili aj na to, aby sme navštívili priateľov na Slovensku," doplnila Alena.



"Pre mňa sú všetky voľby rovnako dôležité. Keďže v súčasnosti študujem v Brne, zariadila som si program tak, aby som mohla prísť voliť na Slovensko. Voľby nám dávajú možnosť priamej demokracie, a preto je dôležité sa na nich zúčastniť," skonštatovala pre TASR 25-ročná Lucia Majerčíková. Ako ďalej doplnila, kampaň sledovala pozorne. "Nebola som si hneď istá, koho budem voliť a definitívne som sa rozhodla približne týždeň pred voľbami," doplnila Lucia, ktorú pri voľbe prezidenta sprevádzal aj jej priateľ z Holandska.