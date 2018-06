V skleníkoch v Bernátovciach už klienti oberajú plody svojej práce

Aktuálne má útulok Oáza – nádej pre nový život zhruba 250 klientov.

Košice 12. júna (TASR) – Súčasťou útulku pre ľudí bez domova v Bernátovciach pri Košiciach sú skleníky, kde klienti zariadenia pracujú pri pestovaní zeleniny. Tá slúži pre vlastnú spotrebu, zvyšná časť ide aj na predaj. V týchto dňoch klienti už doslova oberajú plody svojej práce – uhorky či paradajky.



Aktuálne má útulok Oáza – nádej pre nový život zhruba 250 klientov. "Posledné roky čoraz menej našich klientov odchádza v lete z Oázy preč, pretože si už zvykli, že tu majú spoločenstvo, majú tu domov, ale zvykajú si tiež na to, že v Oáze musia aj pracovať, takže získavajú pracovné návyky. Mnohí sú takí, že ráno vstanú a pracujú celý deň. Pestujú zeleninu, už aj ovocie, chovajú hospodárske zvieratá. Snažíme sa tak byť čo najviac samostatní a sebestační," uviedla pre TASR pracovníčka neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život Jarmila Repovská.



Vypestovaná zelenina pokrýva potreby tohto útočiska pre ľudí bez domova a v krajnej núdzi. Zároveň slúži aj ako dar tým, ktorí zariadeniu pomáhajú, alebo aj tým, ktorí sú ešte chudobnejší ako samotní klienti. Tí pestujú okrem uhoriek a paradajok aj papriku či zemiaky, časť skleníkov je vyhradená dokonca pre ruže. Z chovaných zvierat sú tu ovce, kozy, kravy, ošípané, sliepky či husi.



Práca v skleníkoch vyzerá byť ľahká, ale počas slnečných dní v nich býva nepríjemne teplo, nutné sú tak prestávky. Mnohí si však prácu pochvaľujú a dodáva im dobrý pocit. "Mám tú prácu rada, ja som zeleninu sadila, teraz tie uhorky či paradajky uväzujem, a aj oberám. Je to pre nás do kuchyne," povedala klientka zariadenia Judita Hudiová, ktorá v Oáze býva už tri roky.



Klienti sú tak vedení k tomu, aby "si zarobili na svoj chlieb", starajú sa tiež o poriadok a čistotu, ale aj jeden o druhého. Nezisková organizácia pod vedením farára Petra Gombitu žije aj športovo, kultúrne a duchovne. Útulok ubytováva aj rodiny s malými deťmi, pričom plánuje počet klientov a miest pre rodiny ešte zvýšiť. Napriek snahe o samostatnosť je zariadenie odkázané na finančné príspevky a pomoc.



"V Oáze sme veľmi šťastní, lebo za posledné roky sa nám darí búrať predsudky o bezdomovcoch. Ľudia našťastie chápu, že bezdomovec je rovnaká ľudská bytosť, že je to len človek, ktorý nemá peniaze," povedala Repovská.