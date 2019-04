V Sládkovičove sa bude konať letecký deň spojený s dobročinnosťou

Vstup je zadarmo a z dobrovoľných príspevkov chcú darovať peniaze odkázaným ľuďom.

Sládkovičovo 30. apríla (TASR) – V Sládkovičove sa v stredu 1. mája od 10.00 h do 16.00 h bude konať 19. ročník podujatia s názvom Otvorenie neba, kde okrem výsadku parašutistov, ukážky vetroňa či bombardovania, leteckého hasenia požiaru a preletu stíhačky pôjde aj o dobročinnosť.



Ako pre TASR uviedol jeden z organizátorov akcie Tomáš Horváth z Občianskeho združenia (OZ) Templars Slovakia, vstup je zadarmo a z dobrovoľných príspevkov chcú darovať peniaze odkázaným ľuďom. Minulý rok sa vyzbieralo 4500 eur pre dve deti a jednu dospelú osobu v súvislosti s ich náročnými rehabilitáciami. „Boli tam aj reálne výsledky, takže sme šťastní, že aj toto sa z podujatia podarilo urobiť. Dobročinnosť vždy musí mať zmysel, musí byť tam, kde je to viditeľné,“ dodal Horváth.



Podujatie bude otvárať i primátor Sládkovičova Anton Szabó či minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Sprievodný program bude tvoriť jazda na koni, strieľanie z luku, výstava techniky z obdobia druhej svetovej vojny, ale aj výstava zvierat, hudobný program a ďalšie aktivity. Návštevníci budú môcť ochutnať špeciality z bufetov. Pre deti sú pripravené i kolotoče. Záujemcovia budú môcť vyskúšať tiež vyhliadkové lety helikoptérou a lietadlami. Pripravená je aj tombola.



Podujatie začal organizovať letec, bývalý vojenský pilot a majiteľ letiska v Sládkovičove Štefan Klement, ktorý spolu so synom otvárajú už jeho 19. ročník. Minulý rok navštívilo podujatie približne 9000 návštevníkov.