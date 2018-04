V Slovenskom krase pribudnú veže na pozorovanie vtákov

Počas tohtoročného 11. ročníka jarného migračného tábora doteraz zaznamenali viac ako 1000 jedincov 51 druhov vtákov.

Drienovec 24. apríla (TASR) - Národný park Slovenský kras v spolupráci s partnerským národným parkom Aggtelek v Maďarsku rozbieha v súčasnosti projekt Birds of paradise. Projekt je zameraný na zachovanie a zlepšenie podmienok pre hniezdenie vybraných druhov vtákov. Cieľom je tiež vybudovanie základov infraštruktúry v území pre poznávacie exkurzie.



"Chceli by sme vybudovať pre návštevníkov chráneného vtáčieho územia rozhľadne, konkrétne vo veľmi zaujímavej lokalite, ktorou sú Hrhovské rybníky. Vodné vtáctvo je pomerne ľahké aj pre bežnú verejnosť sledovať na vodnej hladine. Chceli by sme vybudovať dve veže na Hrhovských rybníkoch a na maďarskej strane pri vodnej nádrži Rakaca jednu takúto pozorovaciu vežu," uviedol zoológ Milan Olekšák zo Štátnej ochrany prírody SR Národný park Slovenský kras s tým, že v močiarnej časti v Drienovci plánujú vybudovať i zelený chodník, ktorý bude na miestach, kde sa bežní návštevníci nemôžu bez špeciálneho vybavenia dostať. Veže by mali podľa jeho slov slúžiť verejnosti do konca tohto roka.



Súčasťou projektu je tiež podpora ornitologických stacionárov v obci Drienovec v okrese Košice-okolie a v obci Szalonna na maďarskom území. Umiestnené sú v povodí rieky Bodvy na úpätí krasových planín a vzdialené od seba 24 kilometrov.



"Venujeme sa hlavne sledovaniu vtáčej migrácie, ktorá ľudí priťahovala od nepamäti, teda kam tie vtáky letia, koľko ich letí, koľko ich je, či tých vtákov ubúda alebo pribúda. Je tu stála služba, tím krúžkovateľov, ktorí sa venujú metóde odchytu vtákov a ich značeniu ornitologickými krúžkami," vysvetlil Olekšák.



Čo sa týka tejto jari, bola podľa jeho slov zaujímavá, pretože začala v marci veľmi nízkymi počtami vtákov. "Vysvetľujeme si to tým, že bolo veľmi chladné počasie, ktoré vplývalo na migráciu. Po Veľkej noci sa migrácia rozbehla naplno. V súčasnosti, kedy sme na konci nášho sledovania, je naopak veľmi teplo. Odrazilo sa to na druhoch, ktoré nazývame tropickí migranti. Sú to druhy vtákov, ktoré zimujú južne od rovníka a naopak, tie k nám prilietajú skôr o niekoľko dní. Prvé jedince sme už odchytili ako sú napríklad penice hnedokrídlé a každú chvíľu očakávame aj strakoša červenochrbtého, alebo penicu jarabú," priblížil Olekšák.



Počas tohtoročného 11. ročníka jarného migračného tábora doteraz zaznamenali viac ako 1000 jedincov 51 druhov vtákov.



Projekt Úžasný svet bez hraníc je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Celkový rozpočet predstavuje 408.156,10 eur, z toho pre Slovenskú ochranu prírody SR je to 253.531 eur.