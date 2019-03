V Slovenskom Pravne pôjdu obyvatelia k urne aj o mesiac

My máme tohto roku viac volieb v našej obci, teraz sú prezidentské, potom bude aj druhé kolo a 13. apríla nás čakajú voľby starostu obce, povedala predsedníčka tamojšej volebnej komisie Felcanová.

Slovenské Pravno 16. marca (TASR) - V Slovenskom Pravne v okrese Turčianske Teplice budú mať o jedny voľby viac. Okrem prezidentských a do Európskeho parlamentu si približne o mesiac budú vyberať i nového starostu. To niektorých miestnych obyvateľov pomýlilo a k urne chceli prísť skôr.



"My máme tohto roku viac volieb v našej obci, teraz sú prezidentské, potom bude aj druhé kolo a 13. apríla nás čakajú voľby starostu obce. Máme osem kandidátov, tak počkáme, akého budeme mať nového starostu," povedala predsedníčka tamojšej volebnej komisie Viera Felcanová.



O jedny voľby navyše pomýlili i niektorých obyvateľov obce, v sobotu pri prvom kole prezidentských volieb sa to podľa predsedníčky ešte nestalo. "Stalo sa to počas týždňa, keď bolo 13. marca, že sa ľudia pomýlili a prišli voliť starostu obce. Bolo im to vysvetlené, takže dúfame, že teraz sa to dalo na pravú mieru," priblížila.



V Slovenskom Pravne je o prvé kolo prezidentských volieb záujem, k večeru by mali k volebnej urne podľa komisie prísť najmä mladí. "Dostávajú informácie aj o dvoch kandidátoch, ktorí sa vzdali a upozorňujeme zvlášť starších, že treba jedného kandidáta zakrúžkovať," dodala Felcanová.



K volebnej urne na miestnom obecnom úrade dopoludnia prišli i manželia Marián a Eva. "Skromnosť, výrečnosť, obyčajnosť," načrtol svoju predstavu o prezidentovi Marián. Jeho manželka ho doplnila, aby bol najmä spravodlivý. Manželia už boli rozhodnutí, komu dajú v sobotu hlas, rozhodli sa na základe vlastností, ktoré má podľa nich budúci prezident mať.



"Hlavne chcem, aby konečne nastala zmena. Jednoducho, aby sa prestalo rozkrádať, aby sa začalo budovať a začalo myslieť na obyčajného človeka. Musí nejaká zmena nastať, aby to išlo k lepšiemu, lebo je to na zaplakanie, čo sa tu deje," okomentoval svoju voľbu Miroslav. Podľa svojich slov už bol rozhodnutý, komu svoj hlas dá.



V Slovenskom Pravne môže svoj hlas jednému z kandidátov na prezidenta odovzdať 760 oprávnených voličov.



Vlani v novembri sa na post starostu Slovenského Pravna nikto nenašiel. Obec tak vedie naďalej Eva Pálešová, ktorá sa rozhodla nekandidovať pre svoj zdravotný stav. Nezáujem obyvateľov o starostovskú stoličku odôvodnila tým, že si záujemcovia mysleli, že pôjde kandidovať ona.