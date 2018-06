V Slovenskom raji otvorili zrekonštruovanú Kopaneckú cestu

V minulosti došlo v jednom z úsekov k zosuvu pôdy, v dôsledku čoho bola cesta cez Kopanec uzavretá.

Hrabušice 14. júna (TASR) – V Národnom parku Slovenský raj vo štvrtok slávnostne otvorili zrekonštruovanú Kopaneckú cestu. Do opravy komunikácie 3. triedy investoval Košický samosprávny kraj (KSK) 497.000 eur. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku a vedenia krajskej turistickej organizácie je cesta dôležitým infraštruktúrnym prvkom Slovenského raja a výrazne zlepšuje dostupnosť stredísk na juhu národného parku.



Komunikácia vedie cez Kopanecké sedlo a prechádza troma okresmi – Rožňavským, Popradským a Spišskonovoveským. V minulosti došlo v jednom z úsekov k zosuvu pôdy, v dôsledku čoho bola cesta cez Kopanec uzavretá. "Touto rekonštrukciou sa nám podarilo napraviť nevyhovujúci stav, ktorým trpela najmä južná časť Slovenského raja. Pomohla teda nielen Košickému, ale aj Prešovskému samosprávnemu kraju. Veríme, že sa nám aj vďaka oprave tejto významnej dopravnej tepny podarí naštartovať cestovný ruch v tejto časti národného parku," uviedol Trnka.



Modernizácia sa týka úsekov s celkovou dĺžkou 9,3 kilometra, zvršok vozovky pritom prevažne tvorí penetračný makadam. Iba na jeden úsek - s dĺžkou 650 metrov, položili asfaltobetón. "Pri položení klasického asfaltového koberca po celej dĺžke by rekonštrukcia stála takmer 800.000 eur. Využitím tejto technológie, pri zachovaní porovnateľnej kvality, sme ušetrili takmer 300.000 eur," zdôraznil predseda KSK.



Komunikácia 3. triedy vedúca od Hrabušíc serpentínami cez Kopanecké sedlo až k obci Stratená bola dlhšie v nevyhovujúcom stave a bola jednou z príčin slabnutia turistického záujmu o strediská v južnej časti Slovenského raja, ako Stratená, Dedinky a Mlynky. "Reštartovanie cestovného ruchu v južnej časti Národného parku Slovenský raj je dlhodobo jednou z našich priorít. Táto cesta je dôležitým prepojením juhu a severu národného parku. Z hľadiska cestovného ruchu uľahčuje prístup do južných stredísk a zároveň otvára možnosti na presun turistov z preplneného severu," tvrdí výkonná riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Dodala, že v krátkom čase predstavia aj nové sezónne vlakové spojenie z Košíc až k Dobšinskej ľadovej jaskyne ako súčasť skvalitňovania dostupnosti tohto územia.