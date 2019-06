V Slovenskom raji prišiel o život 72-ročný turista

Napriek tomu, že pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii pacienta, turistovi už nedokázali pomôcť.

Slovenský raj 1. júna (TASR) – O život prišiel v sobotu v Slovenskom raji 72-ročný maďarský turista. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková s tým, že počas túry zo Zejmarskej rokliny smerom na Geravy náhle začal pociťovať výrazné problémy s dýchaním, následne skolaboval a upadol do bezvedomia.



Do južnej časti Slovenského raja smeroval záchranársky vrtuľník z Popradu krátko predpoludním. „Náhodní okoloidúci muža začali okamžite laicky resuscitovať. K leteckým záchranárom sa v Slovenskom raji pridal na palubu aj jeden člen Horskej záchrannej služby (HZS). Vzhľadom na pretrvávajúci silný vietor nemohla posádka použiť techniku vysadenia do terénu pomocou palubného navijaka,“ uviedla Hopjaková. Lekárka bola preto spolu s horským záchranárom vysadená na planine Geravy, odkiaľ pokračovali k turistovi pozemne.



Napriek tomu, že pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii pacienta, turistovi už nedokázali pomôcť.