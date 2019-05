V SNG začínajú zbierať snímky Zvolenského zámku vo všetkých podobách

Od 17.00 h sa uskutoční prednáška historika umenia a archeológa Michala Šimkovica o rekonštrukciách zámockej kaplnky, ktorá bude priamo v jej priestoroch.

Zvolen 18. mája (TASR) - Pod jednotným názvom Rekapitulujeme sa ponesie sobotňajšia Noc múzeí a galérií v SNG na Zvolenskom zámku. V roku 50. výročia vzniku tamojšej galérie prinesú jej zamestnanci návštevníkom prednášky, detský tvorivý workshop s kráľovskou tematikou, netradičný koncert a to všetko v zmysle rekapitulácie toho, čo sa za uplynulé polstoročie na zámku udialo.



"Otvárame o 15. hodine a následne v Stĺpovej sieni naštartujeme detský tvorivý ateliér s možnosťou vytvoriť si kráľovský atribút a zapojiť sa s ním do zámockého sprievodu," povedala TASR riaditeľka zvolenskej galérie Erika Trnková.



Od 17.00 h sa uskutoční prednáška historika umenia a archeológa Michala Šimkovica o rekonštrukciách zámockej kaplnky, ktorá bude priamo v jej priestoroch.



Súčasne sa návštevníci v digitalizačnom pracovisku Kapitánskeho domu dozvedia v polhodinových vstupoch niečo viac zo zákulisia starostlivosti o umelecké diela. Od 19. h bude na nádvorí zámku koncert legendárneho jazzového sexteta sklEROTICI.



"Čo je zaujímavé, dnes otvárame zbierku všetkých fotografií, na ktorých je Zvolenský zámok v jeho histórii," priblížila ďalej Trnková. "Týmto chceme zároveň požiadať všetkých Zvolenčanov, ale aj návštevníkov mesta, aby nám snímky zámku priniesli, my ich u nás zdigitalizujeme a 13. septembra zverejníme kompletný materiál, kde budú tieto fotky prezentované. Snímky nám môžu prinášať do konca júna," doplnila.



Popritom budú mať návštevníci SNG na zámku možnosť obliecť sa do kostýmov Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene a odfotiť sa v obraze. "Okrem toho im priblížime aj našu novú aplikáciu, kde nájdu 16 zdigitalizovaných diel z našich zbierok," pripomenula riaditeľka galérie.



Súčasťou Noci múzeí a galérií je v exteriéri zámku počas celého dňa aj sprievodné podujatie Zabudnuté remeslá, kde sa prezentujú tradičné staré remeslá, ako sú kováči, cínari, fajkári s ponukou tradičných jedál.