V sninskej minizoo sa pripravujú na letné tábory, pribudli i zvieratá

Snina 13. mája (TASR) - Letná sezóna v sninskej minizoo je v plnom prúde, rozbehli ju s príchodom prvých teplých dní. Najväčšiu návštevnosť očakávajú počas prázdnin, kedy po štvrtý raz pripravujú detské tábory. Nielen tí najmenší si môžu v areáli Animoterapeticko-jazdeckého centra (AJC) pozrieť nové zvieracie prírastky.



"Jednak je jarné obdobie, kedy sa rodia mláďatá, takže ich máme dosť veľa, to znamená kozičky, ovečky, teliatka, zajačiky, kuriatka a ďalšie. K zubrovi Matúšovi pribudla krava škótskeho horského dobytka, ktorá sa volá Filoména, a máme tam aj srnku, ktorú sme zachránili v zime a tá je u nás stále v opatere," uviedol pre TASR predseda občianskeho združenia AJC a veterinárny lekár Vladislav Juško. Návštevník tam nájde okrem iného aj kone, oslíka, pštrosa, pávy a bažanty, nandu pampového, ale aj čilské veveričky či daniele.



Hlavná sezóna sa podľa jeho ďalších slov začne až v lete, kedy pripravujú detské tábory. "Zamerané sú na pestovanie vzťahu ku zvieratám, jazdu na koni, kontakt so zvieratami a rôzne ďalšie aktivity," spomenul. Účastníci sa počas nich naučia napríklad aj to, ako si vyrobiť vlastný syr či chlieb.



Medzi hlavné činnosti, za účelom ktorých centrum vzniklo, patrí jazdenie na koni, ale aj hipoterapia, animoterapia a sčasti aj kanisterapia. Prichádzajú sem napríklad deti s autizmom, po mozgovej obrne, s poruchami pohybového aparátu alebo správania či deti s Downovým syndrómom. Jeho cieľom je tiež prezentovať verejnosti tie druhy zvierat, ktoré sa v tunajších podmienkach bežne vyskytujú, ale aj nevyskytujú.



S chovom domácich hospodárskych zvierat súvisí aj výroba bioproduktov. Tento proces si počas sezóny môžu pozrieť aj návštevníci. Centrum pomáha aj pri záchrane voľne žijúcej zveri. V prípade, že chce návštevník stráviť medzi nimi nejaký ten čas, k dispozícii je aj ubytovanie.