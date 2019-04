V sobotu bude v Bratislave obmedzená doprava pri križovatke Prievoz

Od pondelka 15. apríla je tiež naplánovaná čiastočná uzávera ulice Vlčie Hrdlo smerom k spaľovni OLO z dôvodu prekládky vodovodu.

Bratislava 12. apríla (TASR) - V sobotu (13. 4.) medzi 8.00 a 12.00 h bude v súvislosti so stavbou bratislavského obchvatu krátkodobo obmedzená doprava na niekoľkých úsekoch v okolí križovatky Prievoz. Informoval o tom koncesionár projektu výstavby spoločnosť Zero Bypass Limited spolu so zhotoviteľom D4R7 Construction.



Práce sa budú realizovať na ulici Bajkalská v oboch smeroch, na zjazde z diaľnice D1 v smere od Trnavy do centra mesta, zjazde z D1 z Prístavného mosta smerom do centra, na nájazde na Prístavný most smerom od Bajkalskej a na zjazde z Bajkalskej ulice smerom na Prístavnú ulicu. Celkovo pôjde o šesť približne desaťminútových obmedzení. Ich dôvodom je prekládka káblov veľmi vysokého napätia ponad spomínanými úsekmi.



Od pondelka 15. apríla je tiež naplánovaná čiastočná uzávera ulice Vlčie Hrdlo smerom k spaľovni OLO z dôvodu prekládky vodovodu. Z rovnakého dôvodu bude od stredy 17. apríla čiastočne uzavretá ulica Malé Pálenisko. Spoločnosti tiež pripomínajú, že od 8. apríla do konca júla je úplne uzavretá Hydinárska ulica v mieste napojenia na cestu I/63.