V Sobranciach budú opäť vyberať najkrajšie kraslice

Sobrance 18. marca (TASR) – Aj v tomto roku budú v Sobranciach vyberať najkrajšie kraslice. Urobia tak v rámci regionálnej súťažnej výstavy, ktorej poslaním je upriamiť pozornosť na ľudovú tvorivosť a folklórne tradície, ktoré sa dodržiavajú počas veľkonočných sviatkov na Zemplíne. Jedným z ich symbolov je aj vajíčko. TASR o tom za mesto Sobrance ako jedného z organizátorov podujatia informovala Marika Kasičová.



"V našich končinách si tieto sviatky bez kraslíc snáď ani nevieme predstaviť. Historici sa rôznia v názore na pôvod tohto slova. Jedni sa prikláňajú k vysvetleniu, že pochádza zo slova krásny alebo krása. Druhá skupina predpokladá, že vzniklo z ruského slova 'krasnyj' - červený. Pôvodná farba slovanských veľkonočných vajíčok bola totiž červená," priblížila s tým, že ju možno dosiahnuť jeho varením vo vode s cibuľovými šupami.



Do súťažnej výstavy sa môžu zapojiť školáci, jednotlivci a kolektívy či občianske združenia spolu v piatich kategóriách. "Súťažiaci ľubovoľnou technikou môžu vyrobiť, vyzdobiť, zostrojiť kraslicu. Podmienkou je, že výrobok musí mať tvar vajíčka akejkoľvek veľkosti. Vítané sú rôzne techniky," ozrejmila Kasičová s tým, že ich je potrebné zaslať alebo osobne priniesť 22. marca od 12.00 do 17.00 h na adresu Russayovej vily, kde bude následne sprístupnená výstava od 26. marca do 26. apríla.



Do súťaže budú podľa jej ďalších slov zaradené len originálne práce. "Výrobky vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť alebo zvýšiť ich počet," spomenula. Vlani počas prvého ročníka súťažnej výstavy si mohli záujemcovia pozrieť vyše kraslíc. "Sme zvedaví, či sa nám podarí prekonať toto číslo," uzavrela Kasičová.