V spore o pozemky pod Pečnianskym lesom bude v utorok pojednávanie

Bratislava 11. marca (TASR) – Na Okresnom súde Bratislava II sa bude v utorok (12. 3.) ráno konať pojednávanie v spore o pozemky pod bratislavským Pečnianskym lesom. Krajský súd v Bratislave totiž ešte minulý rok na jeseň zrušil rozsudok okresného súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.



"Preverením v príslušnej spisovej kancelárii bolo zistené, že doposiaľ nebolo súdu doručené ospravedlnenie k pojednávaniu dňa 12. marca a pojednávanie by sa malo uskutočniť," povedal pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Okresný súd Bratislava II v novembri 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov pod lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke, okres Lučenec, medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením Človek a strom. V prípade padli odvolania a krajský súd minulý rok prípad vrátil naspäť.



Lesy SR v reakcii na rozhodnutie uviedli, že trvajú na podanej žalobe a na neplatnosti zámennej zmluvy, a hodlajú dosiahnuť vo veci konečné rozhodnutie súdu. "K zmene v osobe vlastníka nehnuteľností môže v danom prípade dôjsť len na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúdateľa do katastra nehnuteľností. Konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva žalovaného občianskym združením Človek a strom bolo na podnet nášho právneho zástupcu prerušené do právoplatného skončenia súdneho konania," podotkli pre TASR Lesy SR.



OZ Človek a strom vzniklo v máji 2008. Následne v júni požiadalo Lesy SR o zámenu 24 hektárov pozemkov pod Pečnianskym lesom za približne rovnako veľké pozemky v Šiatorskej Bukovinke. Uvedené pozemky pod Pečnianskym lesom sa nachádzajú na petržalskom brehu Dunaja, rovno oproti parlamentu a Bratislavskému hradu. Združenie pôvodne vyhlasovalo, že cieľom je vytvoriť relaxačnú zónu pre Bratislavčanov, akýsi "Central park".



Požadovanú výmenu odobrilo ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Ladislava Chovana. Súhlas na zámenu nielen týchto lesných pozemkov následne zrušil ďalší šéf rezortu Zsolt Simon. Výmena sa nepozdávala ani lučeneckému katastru. Ten bol presvedčený, že s výmennou zmluvou nebolo všetko v poriadku a odmietol zapísať nových vlastníkov. Prípad sa nakoniec dostal až na Najvyšší súd SR, ktorý odobril predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici o zrušení rozhodnutia katastra.



Pečniansky les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou a Viedňou. Žijú tam napríklad bobry, sovy, ďatle, ale aj srny, diviaky či jelene, keďže les je stále napojený na voľnú krajinu. Proti zámene pozemkov usporiadali v minulosti občianske združenia a iniciatívy koncert, na ktorý prišli stovky ľudí.