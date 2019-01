V stredisku Ski centrum Mraznica vznikla krytá ľadová plocha

Kým sa väčšina lyžiarskych stredísk teší snehovej nádielke, v stredisku Mraznica počas sezóny napadlo približne 15 centimetrov prírodného snehu.

Hnilčík 22. januára (TASR) - Krytá ľadová plocha pribudla v tomto roku v areáli lyžiarskeho a rekreačno-športového strediska Mraznica v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves. TASR o jej výstavbe a ďalších aktivitách strediska informoval jeho prevádzkovateľ Milan Ptáček.



"S výstavbou sme začali vlani v lete. Ľadová plocha má rozmery 30 x 15 metrov. V lete bude hala s rozmermi 20 x 40 metrov multifunkčná, slúžiť bude napríklad na florbal či tenis," povedal s tým, že aktuálne je ľad zabezpečovaný vlastnou elektrárňou, ktorou stredisko disponuje. "Prevádzkovať plochu z elektrickej siete by sme si nemohli dovoliť," uviedol.



Ski centrum Mraznica bude o niekoľko dní prostredníctvom organizácie Košice Región Turizmus jedným z cieľov zimnej edície Ľadového expresu. Zo stanice Nálepkovo bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava. "Pre deti staviame aj ľadové sochy či bludiská. Myslím, že keď tu začnú dochádzať aj návštevníci z iných miest, napríklad z Košíc, bude to mať obrovský význam," povedal Ptáček.



Podľa jeho slov sa lyžiarskemu stredisku podarilo získať peniaze zo štrukturálnych fondov Európskej únie. "Vybudovali sme okrem iného napríklad už aj časť zasnežovania. Tento rok by sme mali začať finálnu etapu, ktorou je výstavba menšieho akvaparku," uviedol. Jeho vykurovanie má byť zabezpečené prostredníctvom spomínanej elektrárne, resp. odpadového tepla.



Kým sa väčšina lyžiarskych stredísk teší snehovej nádielke, v stredisku Mraznica počas sezóny napadlo približne 15 centimetrov prírodného snehu. "Niekde máme len desať centimetrov prírodného snehu, všetko ostatné na zjazdovkách je technický sneh. Perinbaba nás obišla, ale tu je taká zvláštna klíma, úplne iné prúdenie. Keď nikde nie je sneh, tak my ho naopak máme," uzavrel Ptáček.