V Stredoeurópskom dome fotografie je nová výstava o týraných ženách

Ďalšia výstava v SEDF je aj o živote v zahraničí.

Bratislava 7. marca (TASR) – V Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) v Bratislave sú dve nové výstavy mladých autorov. V Galérii Martina Martinčeka má samostatnú prezentáciu Dorota Holubová pod názvom Atlas žien. Na druhom poschodí SEDF je kolektívna výstava študentov Inštitútu tvorivej fotografie (ITF) Sliezskej univerzity v Opave.



"Som rada, že ženy zažívajúce strach a násilie mi dôverovali a pustili ma do svojho vnútorného sveta. Fotografovala som ich na tajných adresách po celom Slovensku," priblížila na stredajšom (6. 3.) otvorení výstavy vznik Atlasu žien Dorota Holubová. Jej fotografický projekt podporilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.



Podľa amerického veľvyslanca Adama Sterlinga je to aktuálna tematika nielen z dôvodu Medzinárodného dňa žien (8. 3.), ale aj šíriaceho sa rodovo podmieneného násilia v mnohých krajinách sveta.



"Výstava a katalóg s textami osudov zobrazených žien pomôže rozšíriť všeobecne povedomie o tejto spoločenskej problematike," pripomenul veľvyslanec.



So svojimi ťažkými skúsenosťami sa výpoveďami zverujú Dušana, Sylvia, Zuzana, Dana, Mária, Simona, Erika, Vladimíra, Lucia, Zdenka, Jana, Patrícia, Judita a ďalšie matky, ktoré majú niekoľko detí a museli s nimi ujsť od svojich partnerov.



"Je to výstava o silných ženách, ktorým sa tu môžeme pozrieť do očí, že sa dokázali vzoprieť násiliu. Sú to však tiež oči žalujúce, vypovedajúce o indiferentnej spoločnosti a inštitúciách, na ktoré sa v núdzi obrátili. Ale tie problém zamietli pod koberec, alebo im neverili, alebo nekonali podľa litery zákona. Do bezpečných ženských domovov sa totiž ženy dostávajú, až keď všetky ostatné možnosti zlyhali," konštatoval kurátor výstavy Branislav Štěpánek.



Kolektívna prezentácia slovenských, českých a poľských študentov ITF ukazuje v rozličných podobách dokumentárnej a portrétnej tvorby rôzne aspekty života vo vzdialených krajinách. Zahŕňa súbor Čierne slzy o prisťahovalcoch z bangladéšskeho vidieka v Dháke od Hany Connor a Filipa Jandourka (ČR), cyklus o ťažkom živote albínov v Tanzánii od Michala Szalasta z Poľska, fotografie súčasného Arménska od Oldřicha Malachtu (ČR). Vo výbere sú dvaja slovenskí autori. Peter Korček nafototografoval v New Yorku subjektívny dokument a Robert Barca prezentuje cyklus o postupujúcej globalizacii súčasnej Číny.



Obidve výstavy potrvajú do 14. apríla.