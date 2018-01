Odbery sa budú konať v piatok 12. januára v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Stropkove v čase od 08.00 h do 11.00 h.

Stropkov 10. januára (TASR) - Mesto Stropkov v spolupráci s Mestským športovým klubom, Národnou transfúznou službou a Slovenským Červeným krížom sa obracia na verejnosť, aby prišla darovať krv. Pôjde o Futbalovú kvapku krvi, preto výzva by mala osloviť predovšetkým futbalistov, ako aj ich fanúšikov, ale vítaní budú aj ďalší športovci, študenti a ostatná verejnosť.



Odbery sa budú konať v piatok 12. januára v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Stropkove v čase od 08.00 h do 11.00 h. Informácia je zverejnená na webstránke mesta. Podľa pokynov darovať krv môžu prísť občania vo veku od 18 do 60 rokov.