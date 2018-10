V súťaži ETM 2018 vyhrali Žilina, Rakovec nad Ondavou a Banská Bystric

Do kampane ETM sa každoročne zapája čoraz viac samospráv a na Slovensku ju koordinuje SAŽP. Vyhlasovateľom je ministerstvo životného prostredia.

Banská Bystrica 23. októbra (TASR) – Samosprávy Žilina, Rakovec nad Ondavou a Banská Bystrica sú víťazmi národnej súťaže Európsky týždeň mobility (ETM) na Slovensku 2018. V utorok večer si v banskobystrickom Národnom dome prevzali ocenenia. TASR o tom informovala Michaela Pšenáková, hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici.



Podľa Pšenákovej sa v tomto roku do národnej kampane zameranej na tému "Kombinuj a choď!" zaregistrovalo 54 samospráv, o päť viac než vlani, čo SR v štatistike zaradilo na 12. miesto medzi 54 zapojenými krajinami. Samosprávy zorganizovali počas týždňa mobility množstvo aktivít zameraných na udržateľnú mobilitu v mestách a obciach.



"Inovatívne riešenia na zníženie emisií a miery využívania automobilov či testovanie nových technológií a dopravných prostriedkov je peknou bodkou na záver. Rovnako vnímam i stúpajúci trend Slovenska v európskych štatistikách ETM a všeobecný rozmach kampane aj za hranicami Európy," konštatoval riaditeľ SAŽP Richard Müller.



Do národnej súťaže ETM 2018 zaevidovali 26 prihlášok od 16 samospráv.



Odborná porota napokon rozhodla, že v kategórii Aktívna samospráva získala prvé miesto Žilina za systematickú prácu pri hľadaní možností, ako znižovať emisie v meste a podporovať čisté formy dopravy. Mesto vypracovalo Akčný plán nízkouhlíkovej mobility, ktorý podporuje nízkoemisné zóny a zóny s obmedzenou dopravou, no zameriava sa i na parkovanie, cyklodopravu, pešiu dopravu a elektromobilitu. V meste prebieha výstavba cyklotrasy V6 spájajúcej sídliská Solinky s Vlčincami a pribudlo ďalších 84 kusov cyklostojanov, servisné stojany a "bikeboxy" pre úschovu bicyklov.



V kategórii Efektívne trvalé opatrenie presvedčila najviac malá obec Rakovec nad Ondavou na východe Slovenska. V jej strede sa nachádza park so školou. Napriek tomu, že rodičia majú k dispozícii parkovisko pri kostole, mnohí vozia deti až ku škole, čím ohrozujú chodcov. Počas ETM sa preto žiaci s pedagógmi rozhodli, že im jasne ukážu, že si to neželajú. Vytvorili živú reťaz, pripravili si transparenty a spolu s obecným úradom osadili značku zákazu vjazdu všetkých vozidiel.



Víťazstvo v kategórii Originálna aktivita si odnáša Banská Bystrica za Svetelnú cyklojazdu mestom a Cyklotriptych, ktoré obyvatelia zorganizovali počas Dňa bez áut. Účastníci cyklojazdy dostali pred štartom svetelné ventilčeky a sedemkilometrový okruh mestom bol zábavou i pre okoloidúcich, ktorí si vysvietený pelotón fotili a točili videá šíriace sa potom po sociálnych sieťach. Na Námestí SNP pokračovali v propagácii bicyklovania a šliapali do pedálov v rámci jednej zo svetelných expozícií festivalu Svetla a tieňa s názvom Cyklotriptych.