V súťaži Florence roka 2018 si zmeria sily dvadsiatka budúcich sestier

Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje poznatky a zmerať si sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy.

Spišská Nová Ves 26. októbra (TASR) - Súťaž Florence roka 2018 pozná finálovú dvadsiatku budúcich sestier. Prihlásilo sa ich vyše 180, no do finále mohli postúpiť len tí najlepší. „Ide o súťaž pre študentky a študentov tretích ročníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra. Sily si zmerajú od piatka do nedele 28. októbra v spišskonovoveskej nemocnici,“ informovala špecialistka pre externú a internú komunikáciu skupiny Svet Zdravia Jana Fedáková.



Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje poznatky a zmerať si sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Zároveň má jej účastníkom rozšíriť vedomosti o moderných ošetrovateľských trendoch, systéme zdravotného poistenia, ako aj o iných potrebných nemedicínskych témach. „Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým bola samotná registrácia. Súťaž sa čoraz viac dostáva do povedomia študentov a každý rok má počet zaregistrovaných stúpajúcu tendenciu. Vlani ich bolo 163, v roku 2016 len 86 a tento rok sme dosiahli číslo 184,“ ozrejmila Fedáková.



Dodala, že v druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie formou online kvízu. Tento rok vyplnili aj 143 testov a na základe výsledkov následne vybrali najlepších 20 finalistov. Súčasťou trojdňového sústredenia na Spiši sú aj workshopy pod vedením skúsených odborníkov a záverečná súťaž.



„Z dvadsiatky finalistov je najviac – piati - z Prešovskej univerzity, štyria z Trnavskej univerzity a traja zo Strednej zdravotníckej univerzity v Bratislave - Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica. Po jednom zástupcovi vo finále majú Katolícka univerzita v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave, na Kukučínovej v Košiciach, v Trnave a Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ konkretizovala Fedáková.



Hlavnou cenou pre celkových víťazov súťaže Florence roka 2018 sú finančné odmeny. Všetkým dvadsiatim finalistom zároveň ponúknu garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia. Prví traja výhercovia si môžu zvoliť pracovné miesto na oddelení podľa vlastného výberu.



„Práve sestry dlhodobo personálne chýbajú v slovenskom zdravotníctve, mnohé totiž odchádzajú za prácou do zahraničia. Hlavným cieľom tejto súťaže teda nie je len priblížiť budúcim sestrám prostredie nemocnice a naučiť ich niečo nové, ale im aj predstaviť regionálne nemocnice a snažiť sa ich inšpirovať pre prácu na Slovensku,“ uzatvára Fedáková.