V Trenčianskom kraji sa do duálneho vzdelávania zapojí cca 1000 žiakov

Najžiadanejšie odbory sú mechanik nastavovač, mechanik – mechatronik a mechanik strojov.

Trenčín 3. apríla (TASR) – Systém duálneho vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) vstúpi v budúcom školskom roku do štvrtého roku svojej existencie. Od školského roku 2018/2019 by malo byť v systéme zapojených viac ako 1000 študentov.



Podľa vedúcej oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu na Úrade TSK Evy Žernovičovej je TSK na úrovni krajov dlhodobo lídrom duálneho vzdelávania, zapojených je do neho všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a približne 600 žiakov.



„V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 je pre súčasných deviatakov, ktorí sa rozhodujú pre duálne vzdelávanie, v TSK ponuka na 484 učebných miest, čo je najviac zo všetkých krajov. Týchto 484 miest si medzi sebou podelilo 100 zamestnávateľov, ktorí majú k dispozícii 156 prevádzok s možnosťou praxe pre žiakov,“ uviedla Žernovičová s tým, že TSK by v prípade naplnenia ponúkaných učebných miest mohol mať v nasledujúcom školskom roku v systéme zapojených viac ako 1000 študentov.



Pre školský rok 2018/2019 sú v TSK najžiadanejšie odbory mechanik nastavovač, požiadavka od zamestnávateľov je na 100 žiakov, nasleduje odbor mechanik – mechatronik s požiadavkou na 51 žiakov a odbor mechanik strojov a zariadení s požiadavkou na 29 žiakov. Nasleduje obrábač kovov a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.