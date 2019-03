V Tatrách prevláda mierna lavínová hrozba, vo Fatrách je malá

Ráno boli na podhorí mínus dva stupne, v najvyšších polohách bolo do mínus 13 stupňov Celzia. Bolo prevažne zamračené.

Liptovský Hrádok 10. marca (TASR) - Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách platí v nedeľu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Malej a Veľkej Fatre prevláda malá lavínová hrozba, prvý stupeň.



Podľa Pavla Krajčího zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) napadlo do 20 centimetrov nového snehu pri veľmi silnom vetre. „Väčšina nového snehu je odfúknutá do nižších polôh a do lesa. Sneh je lokálne uložený vo forme snehových dosiek a vankúšov, hlavne na východných a juhovýchodných svahoch. Jeho hrúbka môže dosahovať aj 40 centimetrov,“ upozornil.



Dodal, že v snehovej pokrývke sa nachádzajú aj vrstvy krúpok. Tie môžu tvoriť klznú plochu lavín. „Lavínové nebezpečenstvo je v teréne veľmi nerovnomerne rozložené. V kontraste s naviatymi snehovými doskami je väčšina svahov vyfúkaná až na tvrdú starú snehovú pokrývku. V poobedných hodinách očakávame sneženie, takže s množstvom snehu bude lavínové nebezpečenstvo rásť,“ uviedol.



Ráno boli na podhorí mínus dva stupne, v najvyšších polohách bolo do mínus 13 stupňov Celzia. Bolo prevažne zamračené. Fúkal silný západný až severozápadný vietor, ktorý na hrebeňoch prekračoval rýchlosť 120 kilometrov za hodinu. HZS upozorňuje na to, že veterno bude aj v nasledujúcich dňoch.