V Tatrách hlásia prvý stupeň lavínového ohrozenia

Liptovský Hrádok 26. apríla (TASR) - Vo vysokých polohách Tatier prevláda prevažne malá lavínová hrozba, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Veľkej a Malej Fatre už vzhľadom na nesúvislú snehovú pokrývku nebezpečenstvo nehrozí. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Súvislá snehová pokrývka sa v závislosti od orientácie nachádza nad hranicou 1600 metrov nad morom. "Sneh je zrána tvrdý až zmrznutý, neskôr mäkkne a kašovatie, pričom na ojedinelých miestach môžu vznikať splazy. Lavínová aktivita bude vo štvrtok vplyvom chladnejšieho počasia minimálna," uviedol.



Doplnil, že ráno bolo na horách prevažne zamračené s dažďom a od približne 2200 metrov nad morom by malo snežiť. Teploty sa pohybujú od mínus jedného stupňa do desiatich stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúka prevažne silný západný vietor do 25 metrov za sekundu.