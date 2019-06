V Tatrách sa stretávajú veľvyslanci a stáli predstavitelia OBSE

Zasadnutia budú pre diplomatov platformou na diskusiu o súčasných témach OBSE, plnení priorít slovenského predsedníctva, ale bude to tiež príležitosť na prezentáciu SR ako predsedajúcej krajiny.

Vysoké Tatry 13. júna (TASR) - Vysoké Tatry sú od štvrtka do soboty (15. 6.) dejiskom každoročného pracovného stretnutia veľvyslancov a stálych predstaviteľov pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). "Slovensko tejto organizácii od januára tohto roka na 12 mesiacov predsedá. Takzvaný veľvyslanecký retreat je jedným z predsedníckych podujatí," informovali TASR z tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí.



Zasadnutia budú pre diplomatov platformou na diskusiu o súčasných témach OBSE, plnení priorít slovenského predsedníctva, ale bude to tiež príležitosť na prezentáciu Slovenska ako predsedajúcej krajiny. Okrem zástupcov 57 účastníckych štátov organizácie pricestuje do Vysokých Tatier aj generálny tajomník OBSE Thomas Greminger a riaditeľka Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE (ODIHR) Ingibjörg Sólrún Gísladóttirová.



"Veľvyslanci a stáli predstavitelia budú v Tatranskej Lomnici hovoriť aj o obsahu a prípravách Neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí účastníckych štátov OBSE, ktoré sa uskutoční 9. júla na Štrbskom Plese. Súčasťou oficiálneho programu sú aj stretnutia s predsedom Prešovského samosprávneho kraja a primátormi miest Vysoké Tatry, Pezinok a Liptovský Hrádok," uvádza sa ďalej v stanovisku tlačového odboru.