VIDEO: V trebišovskej osade je pokojný priebeh a nízka účasť

Trebišov 16. marca (TASR) – V trebišovskej rómskej osade prišlo v sobotu dopoludnia k volebným urnám len málo voličov. Pre TASR to uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie Tatiana Chačlarian.







„Priebeh volieb je slabší, dúfame, že poobede sa to trochu zlepší. Zatiaľ prišli staršie ročníky,“ spresnila. Doplnila, že voľby sú v treťom okrsku pokojné a bez problémov. V trebišovskej osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je do 2000.



Aj podpredseda okresnej volebnej komisie v Trebišove Jozef Figura pre TASR povedal, že priebeh bol doobeda veľmi pokojný.