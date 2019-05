V Trenčíne chcú vytlačiť z centra cezpoľných, zvyšujú ceny parkovného

Regulované parkovanie ide podľa neho mesto od polovice septembra spustiť aj na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh, ako aj na sídlisku Sihoť III a IV.

Trenčín 15. mája (TASR) – Parkovanie v Trenčíne by malo byť od 1. júla tohto roku drahšie. Ceny abonentských parkovacích kariet vzrastú približne o 30 percent, rovnako ako ceny rezidentských kariet v prípade druhého a ďalšieho vozidla na byt. Hodinové parkovné v centre mesta (pásmo A) stúpne z jedného na dve eurá, maximálna denná sadzba vzrastie z deväť na 18 eur. Zmeny v parkovacej politike mesta musí formou všeobecného záväzného nariadenia schváliť mestské zastupiteľstvo.



Ako informoval primátor Trenčína Richard Rybníček, dôvodom zmien je zlepšiť do budúcnosti ekológiu mesta. „Ceny nezvyšujeme preto, aby sme zarobili, ale preto, aby sme ľuďom dali najavo, že je dôležité, aby sa zamysleli nad spôsobom prepravy v tomto meste. Cezpoľní si musia uvedomiť, že ak chcú prísť do centra mesta, majú aj iné možnosti parkovania v okolí," priblížil Rybníček.



Ako dodal, cieľom mesta je, aby sa z Palackého ulice stala promenádna ulica pre peších, s cyklotrasou a s novými farmárskymi trhmi. Plánom mesta je vyčistiť Palackého ulicu od automobilov. „Toto je začiatok ekologického prístupu mesta, aby bolo zelené a aby nemalo veľa automobilov," zdôraznil primátor.



Regulované parkovanie ide podľa neho mesto od polovice septembra spustiť aj na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh, ako aj na sídlisku Sihoť III a IV. Za dva roky mesto vybudovalo, či do konca leta vybuduje viac ako 1000 nových parkovacích miest. Len na sídlisku Juh pribudne 700 - 800 parkovacích miest.



„Verím, že poslanci zmeny schvália. Ideme sa ešte viac venovať rezidentom, aby Trenčania mali väčší komfort v parkovaní. Chceme sťažiť prístup do mesta motoristom, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Nezdá sa mi spravodlivé, aby ľudia s trvalým pobytom v meste financovali v takej masívnej miere služby pre ľudí, ktorí sem dochádzajú," doplnil Rybníček s tým, že pre mestá je to jedná cesta, ako chrániť vlastných obyvateľov.



Súčasťou zmien v parkovacej politike je aj úprava časov bezplatného parkovania na Palackého a Hasičskej ulici a na Námestí SNP. Kým doteraz boli parkoviská v pásme A regulované od 8.00 h do 18.00 h, návrh upravuje prevádzkový čas od 9.00 h do 24.00 h celoročne. Dôvodom je zabrániť, aby centrum nebolo počas celého víkendu zaplnené autami, ktoré tu nechávajú hostia barov. Návštevníci denných podujatí potom nemajú kde parkovať. Zmena reaguje aj na úpravu času zásobovania a vjazdu do pešej zóny do 9.00 h (namiesto do 11.00 h) s platnosťou od 1. júla.



Na sídlisku Juh je navrhnutá aj nová kategória parkovacích miest s označením "Dlhodobé nočné". Ide o miesta pri cintoríne (prípadne i na inom vhodnom mieste). Parkovať na nich by mohli bezplatne cez deň napríklad účastníci smútočných obradov. Vo večerných a nočných hodinách budú tieto miesta spoplatnené, aby našli dostatok voľných miest rezidenti s parkovacími kartami.