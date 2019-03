V Trenčíne pre imobilných voličov poskytnú na sídlisku Juh plošinu

Pre imobilných občanov bude v čase od desiatej do 15. hodiny k dispozícii plošina.

Trenčín 13. marca (TASR) - V Kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici v Trenčíne budú počas sobotných (16. 3.) prezidentských volieb volebné miestnosti aj na poschodí. Pre imobilných občanov bude v čase od desiatej do 15. hodiny k dispozícii plošina. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



„Ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania sa volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky, avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená,“ informovala o tom Ságová.



Ako dodala, požiadavku o voľbu do prenosnej volebnej schránky je potrebné nahlásiť do 15. marca, na druhé kolo volieb do 29. marca, na Mestskom úrade v Trenčíne v úradných hodinách, prípadne na telefónnom čísle 6504 244. V deň volieb (16., respektíve 30. marca) na Mestskom úrade v Trenčíne na telefónnom čísle 6504 309, prípadne príslušnej okrskovej volebnej komisii.