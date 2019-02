V Tribečskom pohorí zablúdili turisti, policajti ich hľadali 2 hodiny

V lese nebol signál a hrozilo, že mužovi sa vybije mobil.

Zlaté Moravce 21. februára (TASR) – Zlatomoraveckí policajti pátrali v Tribečskom pohorí po stratenom otcovi so synom a jeho kamarátom. Trojica sa vybrala na pešiu túru v nedeľu 17. februára.



„Približne o 19.30 hodine zavolal muž na linku 158 a oznámil, že spolu s 13-ročným synom a jeho kamarátom zablúdili,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. Operačný dôstojník vyslal do lokality hliadku Obvodného oddelenia Policajného zboru zo Zlatých Moraviec, ku ktorej sa v čase svojho osobného voľna pridal ďalší kolega.



Policajti boli po celý čas v spojení s operačným strediskom. V lese nebol signál a hrozilo, že mužovi sa vybije mobil. „Policajti terén veľmi dobre poznajú. Daným úsekom prechádzali so zapnutým majákom, čím dávali znamenie strateným turistom,“ uviedla Bruchterová. Po zhruba dvojhodinovom pátraní okolo 22. hodiny našli policajti turistov živých a zdravých.